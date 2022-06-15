小腿麻、腿痠、肉肉腿、蘿蔔腿　「打造名模腿」這招有解！

【企劃特輯】

根據許多調查「男性最注意女性哪個身體部位？」或是「女性最在意自己哪個部位？」腿部都是名列前茅；有雙勻稱的腿，確實可以讓身材比例更好。但要養出名模腿，真的不是很容易，尤其是許多上班族女性必須經常久站、久坐，又沒時間運動，常常把下半身給搞壞掉；最常出現的問題就是小腿痠麻、浮腫、多肉、鬆弛。

▲林美秀、吳淡如連續第二年代言石墨烯塑崩褲。【官網優惠組】

「微循環按摩褲」 穿著就在幫小腿按摩

專家指出：「持續按摩」可以促進小腿微循環，讓久站久坐的痠麻感緩解，也可以降低靜脈曲張的機率，但要時時刻刻幫小腿按摩其實有點難度，PP研發團隊以「按摩褲」的概念開發出第二代石墨烯「塑崩未來褲」，在褲子小腿部位的面料裡埋入了數百個「石墨烯熱點」，當石墨烯熱點與小腿肌膚接觸後，會產生生物波(遠紅外線)，持續的促進微循環、替小腿各個重要穴道按摩，解決小腿部位常見的問題；而且長期穿著，可以讓緊繃的蘿蔔腿，變成窈窕勻稱的小腿。

▲「石墨烯熱點」可以促進小腿微循環，讓久站久坐的痠麻感緩解，也可以降低靜脈曲張的機率。【MOMO購物特惠組】

大腿「拉提技術」 視覺腿長延伸5cm

除了小腿部的優異效果，「塑崩未來褲」在大腿部位也使用了頂規塑身衣才有的細緻工法和技術，讓鬆弛的大腿全面緊實10%，再靠著石墨烯的微循環效果，讓運動的效能更好，等於「治標又治本」，讓大腿可以達到理想的狀態；除此之外，在大腿後側連接臀部的部位導入的「拉提技術」，讓大腿連接臀部的部分線條向上托高約5公分，讓大腿更修長、臀型更堅挺。

▲「拉提技術」讓大腿連接臀部的部分線條向上托高約5公分，讓大腿更修長、臀型更堅挺。

全新「逆齡褲」 還給下半身青春

除了顯而易見的改善身型功能，專家也表示：「塑崩未來褲」更是一件可以讓下半身更年輕的「逆齡褲」，主要是因為導入了石墨烯功能，除了不分尺寸22到46腰都穿得下之外，還可以讓運動效率、微循環提高之外，更融合五大全新概念，在重點部位導入最新的「演算法紡織科技」，達到類醫美等級的效果，讓女性的下半身變年輕了！

▲塑崩未來褲的「3D體雕技術」，能讓任何身型的下半身都擁有S曲線。

降肉褲王「塑崩未來褲」哪裡買?

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