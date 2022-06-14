腳麻了啦！　校長畢典站4小時全程微笑合影...離場時被扶下台

記者魏有德／綜合報導

山東青島農業大學經管學院13日舉行畢業典禮，典禮過程中，畢業生逐一上台領取證書，校長也面帶微笑地和畢業生一一合影留念，猶如「人形立牌」。這名面容慈祥的老校長就這樣站了近4小時，始終保持著同樣的姿勢和笑容，離場時，只見校長差點站不穩，旁人連忙上前攙扶，才避免校長在講台上摔倒。

▲青島農大校長陪畢業生合影，同姿勢站近4小時，離場時差點摔倒。（圖／翻攝澎湃視頻，下同）

從網友釋出的影片可以發現，這名上了年紀的校長就這樣站在台上動也不動地，旁邊的畢業生則是一個接著一個輪流的和他合照留念，面對這麼多畢業生「輪番上陣」，校長始終維持穩定的站姿，臉部也保持著和藹的微笑，好似蠟像或人形立牌一般。

典禮進行近4小時，等到最後一位畢業生合照結束後，校長先是看著這名畢業生微微一笑，隨後便僵硬的轉過身跨出艱難的一步，略帶踉蹌的步伐引起旁人的注意，最後這名畢業生也趕緊伸手扶住校長，工作人員同時衝上台協助，只見校長雙腳明顯無力，重心朝前的前進，旁人也趕緊將其扶下台。

影片流出後，網友紛紛留言表示，「真是可愛的校長」；「大爺辛苦了！」；「一開始還真以為是人形立牌」；「可愛又讓人心疼」；「畢業季來臨了呀！」。