紀念鄭成功收復台灣大會舉行　劉結一：兩岸同胞要堅決「反台獨」

▲紀念鄭成功收復台灣360週年大會。（圖／中國台灣網提供）

記者蔡儀潔／北京報導

「紀念鄭成功收復台灣360週年大會」今（14）日在福建泉州舉行。中國國民黨前副主席兼秘書長曾永權出席，稱要在堅持「九二共識」、反對「台獨」基礎上，積極推動兩岸關係和平發展。國台辦主任劉結一則指出，兩岸同胞要堅決反對「台獨」勢力的陰險圖謀，堅決反對外部勢力插手台灣問題。

劉結一在會上表示，鄭成功率部驅逐荷蘭殖民者、收復寶島台灣，為中華民族立下不朽功勳；兩岸同胞共同紀念鄭成功收復台灣360週年，最重要的是弘揚偉大的愛國主義精神，共擔民族大義、順應歷史大勢，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。

他接著稱，當前，台灣島內「台獨」勢力不斷謀「獨」挑釁，一些外部勢力企圖「以台制華」，他們的挑釁和冒險行徑，只會將台灣推入險境，「兩岸同胞要堅決反對『台獨』勢力的陰險圖謀，堅決反對外部勢力插手台灣問題。」

曾永權則指出，今天兩岸同胞緬懷民族英雄鄭成功，就是要共同傳承和弘揚鄭成功精神和鄭成功文化，促進兩岸同胞心靈契合，在堅持「九二共識」、反對「台獨」基礎上積極推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定。

另外，廈門大學台灣研究院教授鄧孔昭、泉州鄭成功後裔代表鄭棟梁，台灣勞動黨主席吳榮元、鄭氏宗親代表鄭永柱、鄭成功紀念宮廟代表許光安分別發言。他們表示，兩岸同胞要堅定反對「台獨」，共同為祖國統一、民族復興作出貢獻。

據悉，「紀念鄭成功收復台灣360週年大會」以以「弘揚鄭成功愛國主義精神，維護國家統一，捍衛民族尊嚴」為主題，海峽兩岸各界500餘人在南安市主會場和台灣嘉義縣分會場出席。

紀念大會後，由兩岸26家民間機構共同舉辦的鄭成功陵園民間拜謁活動在南安市和嘉義縣同時舉行。福建省委副書記羅東川，國台辦副主任龍明彪及兩岸各界民眾共約600人參加。