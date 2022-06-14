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疫情全台鬧血荒　臉書一功能查找捐血資訊

▲Facebook 捐血情報站。（圖／Meta）

▲Facebook 捐血情報站。（圖／Meta）

記者陳俐穎／綜合報導

每年6月14日為世界捐血人日（World Blood Donor Day），Meta表示，自2017年首次推出Facebook「捐血情報站」功能後，已有超過1.45億用戶註冊成為捐血者，並從捐血情報站收到鄰近捐血站血庫不足的通知。台灣自2020年7月與衛福部、台灣血液基金會合作推出此功能，至今也有超過30萬台灣用戶註冊成為捐血者。

近日全台各地血量庫存不足，台灣血液基金會指出因受到疫情以及梅雨鋒面的雙重影響，影響了捐血人的捐血意願，捐血人數大幅滑落約4成，上週捐入數少於供應數，入不敷出高達19,210袋血液，醫院也面臨史上最嚴重的缺血危機，台灣血液基金會呼籲民眾做好防疫，勤洗手、戴口罩的同時，更不要停下定期捐血的好習慣，台大醫院將於6月15 至17日擴大辦理捐血活動。

Meta表示，希望透過Facebook 「捐血情報站」這項服務，為全台各地捐血站招募更多新的捐血者，讓各地捐血中心可發出通知分享缺血資訊，藉此鼓勵大家踴躍捐血助人。

民眾透過點擊「功能表」後選擇「社群資源」下的「捐血情報站」，按下「取得最新資訊」，即代表註冊成為捐血者，同意接收鄰近捐血中心的通知，且無須提供其他資訊。

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