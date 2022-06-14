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賽諾菲GSK次世代疫苗臨床試驗佳　周志浩：經評估可行會納入考量

▲▼6/14指揮中心疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

賽諾菲今日發布賽諾非與葛蘭素史克的「次世代COVID-19 追加劑」臨床試驗結果佳，對變異病毒株(含Omicron)有強大免疫反應。中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明，不斷有疫苗公司在發展新次世代疫苗，指揮中心都會注意裡面進展，若可能部分都會進行了解，經評估覺得可行會納入考量。

賽諾菲（Sanofi）今日發佈新聞稿說明兩項含有Beta株抗原以及加上葛蘭素史克 (GSK) 的佐劑技術的「次世代追加劑」候選疫苗的試驗數據。

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新聞稿指出，結果顯示，次世代追加劑對接種過 mRNA 疫苗的成年人誘發出強烈的免疫反應；與BNT162b2 (Pfizer-BioNTech)追加劑疫苗相比，具有更強的免疫反應；也展現了對抗多種 COVID-19 變異病毒株的潛力，包括 Omicron BA.1 和 BA.2，且具有良好的安全性和耐受性。次世代追加劑疫苗的完整數據將在未來幾週內提交給相關的醫藥法規監管機構，預計希望在今年底前完成審查。

周志浩說明，從前年開始就有跟對方接觸，知道陸續有疫苗開發，最近發出這方面新聞稿，會請對方提供進一步資料提供我方了解；至於是否會列為選擇？周志浩說，不斷有疫苗公司在發展新次世代疫苗，指揮中心都會注意裡面進展，若可能部分都會進行了解，經評估覺得可行會納入考量。

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