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社會 社會焦點 保障人權

狗兒街頭遊盪害婦騎車摔死　釀禍後愛犬送人...無良飼主判刑6月

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣歐姓婦人騎乘機車，途經長治鄉一家交通公司前方道路，與一隻狗發生交通事故，送醫不治，警方調閱監視器發現肇事狗隻是該交通公司邱姓男子飼養，檢方依過失致死罪將他起訴。法院審理時，他否認飼養該肇事狗隻，法官審酌監視器及公司狗籠等證物，確定該狗是他所飼養，依過失致死罪判處有期徒徒刑6個月，可上訴。

判決書說，邱姓男子在開設交通公司用地內飼養黑色犬隻1隻，本應注意妥善管理，防止其所飼養犬隻無故侵害他人之生命、身體，亦不得疏縱犬隻在道路上奔走妨害交通，以免影響公眾通行之安全，且亦無不能注意之情事，竟疏未注意看管。

於2021年4月8日放任涉案犬隻在前址內外隨意閒蕩，並奔跑橫越前址前方馬路，追逐馬路上行經之車輛。於同日早上7時30分許，適歐姓婦人騎乘車經過該公司前，涉案犬隻突然自路旁竄出橫越道路，歐婦見狀緊急剎停，機車因而失控倒地滑行，身體多處受傷，經送醫急救9天不治。經員警調閱交通事故地點監視器錄影畫面，始循線查悉上情，依法送辦起訴。

邱男在法院審理，否認飼養該肇事狗隻，但法官審酌相關跡證，認定他飼養肇事狗隻，事後還將肇事狗隻送人，依過失致死判刑6個月，如易科罰金以1000元折算一日。

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