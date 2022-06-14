羅致政戰新北？　蘇巧慧話沒說死：「這兩人」都是好人選

▲立委蘇巧慧、羅致政在2020年立委選舉合體拜票。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

記者呂晏慈／台北報導

年底新北市長選舉時程逼近，民進黨持續佈局北台灣縣市長提名，媒體報導，外界高度關注的新北市，將可望在英蘇系統合作下，推出英系立委羅致政參選。不過，立委蘇巧慧今（14日）上午受訪時並未把話說死，僅稱曾在2018年市長初選競爭的立委吳秉叡、羅致政都是很好的人選，雙方在過去早已培養合作默契，不管是對於地方的熱情或服務，都是作為市長人選的好特質。

蘇巧慧說，新北市有很多資深的委員，像是吳秉叡、羅致政都是已經連任好幾屆，在國會表現很好、地方建設也都非常了解、非常支持，更是跟在地鄉親有真正的連結，「我覺得他們都是很好的人選」。

蘇巧慧直言，羅致政在國會的表現大家有目共睹，而且最近在新北市的相關議題上，不但能夠針砭新北市確實的問題，而且能夠提出解方，資深委員的功力就是在這裡，對地方有了解、很有想法，都會是很好的人選。

蘇巧慧分析，吳秉叡、羅致政的選區相鄰，不管是新莊或板橋的建設都有很多的互動，「我看到他們對於地方的熱情、服務，這些都是作為市長人選最好的特質」，大家也知道，上一屆市長競選過程中，吳秉叡和羅致政都有志於更上一層樓，為新北市更多的人來服務，如果在4年之後能夠由在地立委出馬，對民進黨來說是好事。

對於選戰節奏，蘇巧慧表示，這要看當屆狀況，現在台灣最重要的是如何讓疫情平順過去，不管是執政黨、甚至是所有的國民，最關切的還是疫情，如果疫情告一個段落，人選適當的推出，來產出市長人選，才是最好的時機。

至於媒體追問，蘇巧慧比較支持吳秉叡還是羅致政？蘇說，兩個委員在地方各有擅長，還是要由地方民眾大家共同決定；蘇稱，行政院長蘇貞昌也是選舉對策委員會成員，所以經過選對會充分討論後，蘇揆也會支持選對會的決定，「不只是蘇院長的態度重要，我想市民的態度更重要，大家經過這麼長的選舉經驗都會了解：誰能夠對市政提出好的想法、對現有問題提出解方，這樣的人選才能得到大家的支持」。

媒體也關注，蘇巧慧自身是否有參選意願？蘇回應，她自己現在在立法院只是第二屆，「我覺得在立法院還有很多學習的空間」，而且對於國家政策、地方建設可以出力的地方還很多，現在會想留在立法院做更多事。