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疫情影響！南台中家扶急難捐款縮水　善心企業和民代聯手助弱勢

▲善心企業捐款協助南台中家扶中心照顧弱勢家庭。（圖／台中市議員林祈烽提供，下同）

▲善心企業捐款協助南台中家扶中心照顧弱勢家庭。（圖／台中市議員林祈烽提供，下同）

記者游瓊華、高堂堯／台中報導

台中市新冠肺炎疫情升溫、確診數居高不下，弱勢家庭的處境更加艱辛；偉鋼機械工程有限公司與立委張廖萬堅、市議員林祈烽繼日前捐助防疫物資給德水園等3大社福團體後，也再捐助現金10萬元給家扶基金會南台中家扶中心。

林祈烽說，疫情今年已進入第3年，弱勢家庭的家長們工作雖不像去年三級警戒時完全停頓，但仍有很多家庭受到衝擊，尤其是從事清潔工、居服員的家長；家扶基金會設有「急難救助專案」，當貧困及受虐家庭發生重大變故、導致經濟陷入困境時執行紓困緊急救助措施，服務家戶中不乏有確診家庭，家長的工作也因此被迫停擺、收入減少，孩子停課在家開銷又增加，處境艱困。

▲民間團體捐款助家扶中心。（圖／台中市議員林祈烽提供）

林祈烽指出，本次急難救助專案需求目標為100萬元，但因疫情影響，民眾捐款也減少，他和張廖萬堅特向偉鋼機械工程有限公司募資10萬元，捐助給家扶基金會南台中家扶中心，希望帶動社會上更多愛心人士一起幫忙，贊助家扶，讓弱勢家庭有喘息空間渡過難關。

南台中家扶中心表示，民眾的捐款除將用於關懷照顧原台中市8個行政區域986戶經濟貧困家庭、1608位兒童和少年，還用於關懷陪伴西屯區、南屯區、北區與大肚區91戶家庭、111位受虐兒童及少年。

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