搭訕別人女友一起去開房！他被揍翻「下秒倒地猝死」法院判決曝光

▲女友被醉漢搭訕，男子遭持板磚攻擊後反殺。（示意圖／翻攝pakutaso網站，並非本文當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

唐山打人事件近日引發全網關注，不少網友提出疑問，如果遇到惡意搭訕以及暴力襲擊，如果反抗導致對方受傷，這種行為屬於防衛過當還是故意傷害？2018年6月，河北男子在一醉漢搭訕其女友時與之發生衝突，最後醉漢冠心病發作死亡……。法院一審判故意傷害，二審改判正當防衛，無罪且不用承擔民事賠償。

據《上游新聞》報導，根據河北省邢台市中級人民法院的一審判決書描述，2018年6月24日凌晨1點左右，被告人孟姓男子和溫姓女友在一廣場散步，遇到了醉漢谷男。

谷男搭訕溫女稱，「美女，咱去開房吧。」隨後，孟男與谷男相互推搡，打了對方兩巴掌。然後谷男離開，然而不久就返回，還拿板磚砸孟男的頭，造成孟男額頭和耳朵受傷。

扭打中，孟男奪下板磚，用拳頭將谷男打翻在地，隨後和女友離開了現場回家。沒想到，倒地後的谷男最後意外死亡，死亡原因被鑑定為酒後在外力作用下冠心病發作猝死。因為谷男的死亡，孟男在2018年6月24日10點20分被警方帶走。

一審中，河北省邢台市中級人民法院認為孟男是防衛過當，「從查明的事實可以看出，被害人事後手持紅磚才敢返回報復，說明被告人孟男在體力上並不處於弱勢甚至強於被害人……，被害人在衝突之初就已經喪失了擊打工具紅磚，而被告人持續擊打被害人頭面部、頸部，最終造成了被害人死亡的危害結果，其防衛行為明顯超過了防衛的客觀需要，構成防衛過當。」

同時，一審法院還認定谷男的死亡和孟男有因果關係，「經查，被害人谷男的死亡原因系酒後外力作用下冠心病發作猝死，孟男的毆打行為作為外力作用與被害人的死亡結果之間具有直接的因果關係。」

一審判決，孟男犯故意傷害罪，判處有期徒刑5年。同時孟男還要賠償谷男家人喪葬費32633元（人民幣，下同）。2019年7月，本案在河北省高級人民法院進行了二審，河北省高級人民法院的綜合評判為，一、孟男與谷男兩次打鬥均由谷男主動挑釁引發，孟男對持磚襲擊其頭部的谷男用拳頭予以打擊，屬於依法制止正在進行的不法侵害的防衛行為。二、谷男死亡的直接原因系冠心病發作，喝酒和外力作用是誘因。孟男防衛行為所造成的直接損傷後果是谷男頭面部、頸部、胸部輕微傷和右大腦出血（輕傷一級），孟男的防衛行為沒有超過必要限度，系正當防衛。

最終，二審推翻了一審的判決，判處上訴人孟男無罪，同時不承擔民事賠償責任。

重慶市律協刑民交叉專業委員會委員、重慶志和智律師事務所高級合夥人張公典律師認為，「本案中，孟男的行為是拳打對方面部頸部等，從手段和強度看，並未超過必要限度，所造成的直接後果是對方面部頸部受傷。雖然對方死亡，但直接原因是冠心病發作所致，被孟男反擊只是誘發因素，不能認定為是孟男的行為造成了對方死亡，出現了重大損失，因此也不符合防衛過當的『造成重大損失』的條件。我認為，二審法院的改判是正確的，本案屬於正當防衛。」