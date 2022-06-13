快訊／涉版權蟑螂神隱5天！林義傑「捍衛聲譽」回應：沒放餌釣魚

▲超馬好手林義傑 。（圖／翻攝自Facebook／Kevin Lin 林義傑）



記者鄒鎮宇／綜合報導

超馬好手林義傑 （現名林瀚駩）因旗下的「真相智財顧問有限公司」涉及非法包攬訴訟，8日被檢警搜索拘捕，引起各界關注後神隱。對此，林義傑13日晚間發布聲明回應，強調「絕無放餌釣魚，迫使他人套入陷阱謀取不法利益」。

林義傑全文如下：

大家好，不好意思，打擾了。

對於近期所發生的事情，經過數日沈澱，幾經思考，中午在和律師與經紀公司討論後，我有些話想告訴社會大眾，做為一個公眾人物，對於最近發生的事所造成社會大眾對我的疑慮，我對此表達歉意。

根據最近諸多媒體及社會先進對我有許多不實指陳，為了捍衛我個人聲譽，提出以下說明：

首先，我絕無放餌釣魚，迫使他人套入陷阱謀取不法利益。 其次，我並未具有律師資格，當然不可能以律師身份進行執業，整體事件皆有科技公司及委任法律顧問可稽。

我沒有忘記我對運動熱愛的初衷，我永遠是大家所認識的「小傑」林義傑，我相信司法絕對會還給我一個清白。

敬請各位媒體先進參考附件之律師聲明。

謝謝大家關心。

林義傑

2022/6/13

▼林義傑聲明全文如下。（圖／翻攝林義傑臉書）



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