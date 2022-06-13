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快訊／首見BA.4、BA.5入侵「一次爆5例」　今增109死、本土45081例

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增45081例本土，另增109例死亡。而國內也首見BA.4、BA.5案例，分別是4個BA.5、1個BA.4，分別為4男1女（BA.4），年齡在30~60多歲，BA.5來自美國2例，土耳其和波蘭各1例，BA.4是智利入境。

▲▼中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）

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今日新增45,081例本土病例，為21,513例男性、23,557例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為高雄市(7,184例)、臺中市(6,694例)、新北市(5,470例)、桃園市(3,971例)、臺南市(3,969例)、彰化縣(3,545例)、臺北市(3,099例)、屏東縣(1,924例)、新竹縣(1,160例)、苗栗縣(1,140例)、雲林縣(1,034例)、南投縣(1,021例)、嘉義縣(849例)、新竹市(792例)、宜蘭縣(723例)、花蓮縣(674例)、基隆市(535例)、嘉義市(518例)、臺東縣(471例)、澎湖縣(199例)、金門縣(97例)、連江縣(12例)。

指揮中心指出，今日新增109例本土病例死亡個案，為61例男性、48例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、105例具慢性病史、66例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月4日至6月9日，死亡日期介於5月19日至6月10日。

▲▼6/13新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲6/13新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增29例境外移入個案中，為20例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南(3例)、土耳其及德國(各2例)移入，另22例感染國家調查中。入境日介於今年6月11日至6月12日。

▲▼6/13邊境攔截BA.4、BA.5病例。（圖／指揮中心提供）

▲6/13邊境攔截BA.4、BA.5病例。（圖／指揮中心提供）

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