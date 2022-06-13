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大陸 大陸焦點 特派現場

再次埋頭創業了！　羅永浩宣布退出所有社交平台

▲羅永浩在個人微博上宣布將退出所有社交平台，專心創業。（圖／翻攝微博）

▲羅永浩在個人微博上宣布將退出所有社交平台，專心創業。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸網路名人羅永浩昨（12）日深夜突然在微博上發文稱，一眨眼竟然快十三年了，過得真快啊，「明天（13日）我就正式退出微博和所有的社交平台，再次埋頭創業去了。」據了解，羅永浩未來幾年原則上不會再接受媒體採訪，希望排除外界的干擾，「埋頭從事下一代智慧平台產品的研發」。

▲大陸槌子科技創始人兼CEO羅永浩時常在微博發文。（圖／CFP）

▲大陸網路名人羅永浩。（圖／CFP）

《新浪科技》報導，羅永浩將埋頭開啓的創業方向屬於AR領域，羅永浩稱AR是下一代計算平台，想在AR時代搶先做出一個像iPhone+iOS一樣的東西，成為類似蘋果一樣的公司。他稱自己在產品層面有把握勝出，但這種平台級的戰爭，僅靠好產品是不夠的，因此也做好了被大公司收購的準備，實在不行，就做AR時代的華米OV。

為在下一代網路新科技中搶先佈局，羅永浩決定全身心投入創業，還言明這是最後一次機會，一定會給世界留下一些東西。

羅永浩近日傳出被法院恢復執行2900萬（人民幣）債務，引起網友熱議。不過，這兩個案子是錘子科技經營手機業務期間產生的公司債務，目前已經按預定的支付計劃處理完畢，法院恢復執行的目的是進行結案程序處理。

羅永浩也曾表示，「唉，這筆債務已經支付完了，法院恢復執行是為了結案程序。每還一筆錢，都會害得親友們擔心一次。」

羅永浩曾任大陸補教屆第一品牌「新東方」教師，獨特教學風格讓他在網路上爆紅，其後，羅永創辦錘子科技，投入手機及作業系統研發，曾發表「堅果手機」，不過，也因為品質問題導致羅永浩背負6億人民幣的債務。

羅永浩在清償債務的過程中投入「直播帶貨」的行列，成為一名業內金字塔頂端的網紅「帶貨主播」。他在2021年陸續釋出，下一個創業項目是元宇宙公司、還完債後將回到科技行業、下一次創業將涉足AR／VR／MR領域等消息，被外界認為其回歸科技界的日子已不遠了。

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