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明天就辭職！　命理師點名「5星座」創業絕對賺錢

這「3生肖」天生財運好　花錢如流水…財庫依然賺飽飽

▲命理專家分析5星座適合創業。（示意圖／免費圖庫）

記者邱晟軒／綜合報導

越來越多打工族嫌棄薪水少、工作壓力大、和主管同事相處互相討厭，現代青年越來越多想要獨立自己創業。對此，清水孟國際塔羅小孟老師今（7日）點名5星座，非常適合自己創業，趕快來看看自己上榜了沒？

第五名，獅子座

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天生有領導能力個性喜歡向前衝的超強獅子座，他們對於人生目標總有一股腦地熱情，也想做些不一樣的東西來證明自己的能力，經典代表有李嘉誠先生，他在企業裡的目標就是帶人也帶心，獅子座很能給身邊的人鼓舞的力量，並且創造一個中心思想與目標，會讓為他們工作的人非常慷慨激昂，而且獅子座的人非常愛面子，所以他們一定會以身作則！

若是他們自己都是半斤八兩的囧樣，那怎麼去闖出一片天給底下跟著他們一起拼搏的人看呢？所以他們通常因為好勝心與愛面子，創業起來更有格鬥力！而且獅子座的人也是風雲人物型的，所以他們在接觸形形色色的人時，還可以從中嗅出一點合作商機，所以他們通常可以發展多元化商機或異業結盟喔！

第四名，射手座

腦筋聰明點子多的射手座，他們算是會觀察市場動向而且善用市場趨勢而創業的類型，因為他們變化多端也不喜歡墨守成規，而且他們通常喜歡摸到錢的感覺，所以自己創業當老闆對他們來說是一件很棒的事！

射手座創業最好的能力就在於他們點子多，新奇的事物他們總能比別人更早嗅到商機，而且因為他們非常懂得察言觀色，在自己生意場上他們能夠態度圓融，交際手腕好，而且他們在運用身邊的人脈資源也可說是非常厲害！射手座擅長利用每個身邊人的優點為他們做事賣命，而且還會讓為他們工作的人覺得心甘情願，所以射手座的人非常會運用人才管理人才，他們創業多數可以成為連鎖體系的呦！

第三名，天秤座

交友廣闊、為人友善的天秤座若是要談起創業，他們會是屬於資源最多的一組人，因為他們各路英雄好漢的朋友集結起來，一定比復仇者聯盟還要強大，而且天秤座的人對待朋友相當也不錯，當他們有個念頭想做生意創業時，一定很快就有合夥人會跑出來願意合作，甚至投入資金當金主喔！

所以天秤座已經因此佔了一席強大創業之地，而且天秤座對於自己認定想做的事情會越挫越勇，一定會想辦法克服問題，而且天秤座的人美感不錯，做生意創業一定有高敏銳度，絕對在生意界能走高檔次的風格，而且他們不喜歡一層不變，所以他們一定會比自己的顧客更早厭倦自家生意，所以在別人挑剔他們前，他們早就已經先自己修正完畢，讓你無可挑剔！

第二名，天蠍座

目標感強烈的天蠍座是相當可靠的創業類型，例如超級首富之一的比爾蓋茲先生，他們都是相當有頭腦的人，不過會讓他們產生想創業的唯一動能絕對會是他們覺得別人做不好，做不到他們想要的品質質量時，他們就會捲起袖子開始自己來了！因為他們不喜歡虧待自己，一定要對自己好或做自己喜歡的事，這樣才是人生最大的快樂！

而天蠍座的人雖然非常有個性，但在目標達成之前他們身段永遠柔軟，因為他們知道他們要的是成功的結果而已！而且天蠍座的人喜怒不顯於色，他們很能在爾虞我詐的生意場合裡，扮演好老闆好的合作關係以及認真的業務人員，所以他們在創業方面大多能做得有聲有色，毅力不搖喔！

第一名，摩羯座

個性務實穩扎穩打的摩羯座，是非常典型的老謀深算老闆，他們不會因為潮流而貿貿然做任何決策，他們講求創業做生意的指標一定要是細水長流、永續經營型的，經典代表人物之一王永慶先生便是如此！他們一但背負起自己的名譽與事業未來，摩羯座絕對不會草率處理，因為顏面其實對他們來說很重要！

而且他們要做生意的話，觸角一定會是延伸到非常實際而平民百姓的生活中，他們務實可靠的個性使他們做生意非常能接地氣！而且實實在在會為員工著想，因為對摩羯座而言，自己開店當老闆的目的就是賺錢以及餵飽肚子，他們的創業計畫一定會是以擴大經營、節約，以及求新求變不與社會脫節為宗旨。

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