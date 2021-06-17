雪霸沒人類「野生動物」超稀有爆發！雪霸定期封山？　官方回應了

記者許力方／綜合報導

全國三級警戒，雪霸國家公園也跟著封山，一個月過去，沒有了人類干擾，多次記錄到野生動物回來了！包括山羌、藍腹鷴一家出沒活動，珍貴稀有的保育類台灣野山羊也現蹤喝水，不僅讓保育人員欣喜萬分，山友、網友也相當感動，建議定期封園讓山林休息，雪管處16日回應，園區已有總量管制，定期封園恐違反開放山林的政策。

雪霸國家公園管理處將武陵、觀霧及雪見3個遊憩區全面關閉，入園人數降至0，少了遊客，卻來了好多貴客，生態大爆發！武陵農場日前有林管處巡護員巡查桃山瀑布時，幸運撞見「台灣最美麗的鳥」藍腹鷴媽媽帶著3隻亞成鳥覓食，還有過去只出現在雪山圈谷一帶的「台灣唯一」野生長鬃山羊也驚喜現身，是首度在桃山瀑布步道被捕獲，正在優雅的喝溪水。

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▲封山一個月後，武陵農場連續出現2級保育野生動物：台灣唯一長鬃山羊、大冠鷲。（圖／武陵農場提供）

▲藍腹鷴一家也出來覓食。（圖／雪管處、記者黃孟珍翻攝）



無獨有偶，武陵農場之後又發現超稀有野生「大冠鷲」，罕見出沒在南谷，還有山羌也多次被目擊在大鹿林道東線溜達，甚至跑到觀霧管理站賣店咖啡廳大門探頭觀望。

武陵農場副場長胡發韜指出，可能因為連日降雨，大冠鷲羽毛潮濕，才會飛到樹梢上整理；至於台灣長鬃山羊，可是比山羌更珍稀、難得一見，體型是山羌5、6倍大，警覺性非常高，是台灣最大野生牛科類保育動物，非常雄壯威武，和大冠鷲一樣屬於二級保育。



雪管處副處長林文和表示，台灣野生長鬃山羊數量非常稀少，因為桃山瀑布步道跟其棲地重疊，如今人類干擾少了，牠們也願意下來到更低海拔的地方覓食，令保育人員欣喜萬分，也很有感觸，希望未來若解封，遊客跟動物要有三不原則「不干擾、不餵食、不獵捕」，保持山區生態完整美好。

珍貴野生動物罕見出沒山林，讓許多網友感動討論，直呼「雖然不能爬山很難過，但看到牠們自在悠遊山林好讓人欣慰」、「沒人真好，自由自在」、「好讚！終於還給野生動物清靜家園」、「替牠們開心」，甚至有人建議，或許可以考慮像玉山一樣，每年一段時間封山，然大自然有喘息空間。

林文和則對此回應，現階段是因應疫情暫時封山，以往容易受干擾的環境少了人跡，野生動物比較大膽外出活動，不過遊憩區封閉並不符合國家公園設立的目標，更與政府山林開放政策相違，目前園區已經有管制入園總量，包括三六九山莊僅限百人住宿，其他山屋也不超過24人住宿。

事實上，玉山國家公園從2005年因生態平衡保育，以及減少登山客冬季不適應高山寒冷環境，造成生命危害的考量下，開始實施「靜山」措施，每年2月左右會暫停玉山主群峰線入園活動，讓山林休息、生態復育的機會，一直到2020年2月起，配合行政院山林開放政策，取消「靜山」。

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