5男暢飲後主動打掃　暖心原因讓闆娘大讚：這樣的客人給我來一打

▲開懷暢飲完的5名男子主動幫店家打掃，讓老闆娘感到「揪感心」。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

男人聚在一起喝酒，總會讓人聯想到杯盤狼藉的畫面，但中國大陸浙江5名到餐廳聚餐的男子，罕見的在暢飲完後主動幫店家打掃現場，5個醉醺醺大男人細心清掃的模樣，也讓不少人會心一笑，而他們自發打掃的理由，更讓餐廳老闆娘大讚：「好可愛。」

綜合陸媒報導，這5名男子9日晚間到浙江義烏市某間餐廳用餐，席間也免不了小酌一番，只見氣氛越來越熱絡的他們，之後直接在路邊的露天用餐區開懷暢飲起來，有2人還直接拉起衣服，露出渾圓小腹，活脫脫成為了「酒空大叔」。但5人之後的行為卻超乎老闆娘想像。

老闆娘透露，這5人來店裡時已經快晚上9點，接近10點的打烊時間，一行人後來還要她「先下班」，表示會把現場收拾乾淨，原以為對方只是說場面話的老闆娘，隔天重播監視器畫面時，看到暢飲快凌晨的5人，結束後細心的把餐桌和地上打掃得乾乾淨淨，5個醉漢小心打掃的反差模樣，也讓她笑稱「很可愛」。

影片曝光後，網友們也大讚「說到做到，真男人」，還有人笑說「老婆看了很火，平常都不會幫打掃，就會給別人做公關」。老闆娘事後也表示，做餐飲很少碰到這種客人，更說：「這樣的客人，每天都給我來一打。」

延伸閱讀

▸ 妻小3人都確診 最強老爸「沒打疫苗」同住14天都篩陰 防疫絕技曝光

▸ 夫妻開心替兒子取名 太太被戳破以此偷紀念前男友

▸ 防疫包拿到「這個」⋯確診者驚喊「喉嚨BBQ」：連打開的勇氣都沒有 網全笑翻