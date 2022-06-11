嘉縣副議長攜手企業聯誼會　捐贈消防警義消外科口罩

▲ 嘉義縣副議長陳怡岳(前排左4)攜手企業聯誼會捐贈消防同仁外科口罩。（圖／嘉義縣消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣企業聯誼會及嘉義縣議會副議長陳怡岳聯合捐贈防疫用外科口罩3萬8千片給嘉義縣消防局，由消防局長呂清海代表受贈。



隨著Covid-19疫情持續升溫，消防局救護同仁載送確診人數日趨增加，此次捐贈防疫用外科口罩提供消防人員救災救護必要的防護，避免消防人員於第一線執勤救災救護時遭受感染，不僅保護出勤的消防同仁，也保護需要拯救的傷病患。

▲嘉義縣副議長陳怡岳(右1)攜手企業聯誼會捐贈消防同仁口罩。（圖／嘉義縣消防局提供）



有感於國內疫情緊繃本縣疫情持續升溫，嘉義縣企業聯誼會及嘉義縣議會副議長陳怡岳除感謝第一線消防人員辛勞，亦特別關心救災救護同仁值勤過程的防疫裝備是否充足，特別捐贈防疫用外科口罩3萬8千片，供消防局同仁防護使用。



嘉義縣消防局表示，透過嘉義縣企業聯誼會及嘉義縣議會副議長陳怡岳的義行善舉，協助消防局第一線救災救護及防疫工作的執行，防疫用外科口罩將提供本局所有同仁於執行救災救護勤務使用，不僅保護消防同仁執勤安全外，亦能保護傷(病)患，共同為防疫做努力，也期盼此次捐贈儀式能發揮拋磚引玉，號召更多民間企業、宗教、團體，為消防及縣民生命財產安全盡一份心力。