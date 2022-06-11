峰會驚喜！林昶佐曝後台巧遇歐巴馬　當面邀訪台「他笑著點點頭」

▲林昶佐在哥本哈根民主峰會座談會後台遇到歐巴馬。（圖／翻攝自Facebook／林昶佐 Freddy Lim）

記者蘇晏男／台北報導

為期兩天的哥本哈根民主峰會（Copenhagen Democracy Summit）9日登場，無黨籍立委林昶佐受邀參與10日的座談會。林昶佐透露他在座談會後台碰上美國前總統歐巴馬（Barack Obama），當面邀請他有機會能訪台，而對方則笑著點點頭回應。

林昶佐11日凌晨在臉書表示，剛才歐巴馬結束民主峰會座談，回來後台，「我向前與他握手」，自我介紹是來自台灣的國會議員Freddy Lim，並表示，當年許多台灣年輕人都曾經受到他演講的啟發。

林昶佐說，歐巴馬露出驚喜的表情回應，接著他則邀請歐巴馬有機會能造訪台灣，對方也笑著點點頭。

此次林昶佐與范雲、謝衣鳳、邱臣遠、王婉諭等跨黨派立委組團出席哥本哈根民主峰會，是首次立法院派出實體代表團與會；而總統蔡英文則是第三度在峰會上發表視訊演說。

蔡英文演說主題為「台灣：全球民主聯盟不可或缺的夥伴」；蔡強調，貿易投資合作仍將是台灣與國際共同抵禦威權主義的關鍵支柱；台灣在建立安全的全球供應鏈上，扮演重要角色，在各種關鍵產業領域，台灣也已經準備好成為歐洲不可或缺的夥伴。