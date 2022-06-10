小女警驚天一撞調解最終局！100萬買下賓士　Juke喬不攏走國賠

記者戴上容／新北報導

新北市林口警分局鄂姓女警5月11日駕駛警用巡邏車，連撞Benz GLA系列、特斯拉Model3及Nissan Juke，警車也翻覆，今經過第2次調解，總算較大進展，女警以100萬跟賓士車主和解，但與Nissan Juke李姓車主價格喬不攏，決定走「國賠模式」。值得一提的是，雖然事情告一段落，但賓士、Nissan車主都對小女警相當氣憤！其中，賓士車主更怒噴：「警察是有牌的流氓！

▲林口鄂姓女警（白衣）今與被害車主進行第二次調解 。（下圖同／記者戴上容攝）

新北市林口警分局鄂姓女警5月11日下午2時許，因公駕駛巡邏車行經林口區文化路三段392號前，疑恍神不慎撞上路旁停車格內的NISSAN Juke、賓士GLA及特斯拉Model3，當場警車翻覆四腳朝天，駕駛及副駕駛座警員自行爬出車內，幸好2人僅受到擦挫傷，昂貴的維修車費及後續受害車主在網路上提出：「警方態度擺爛」，引發熱烈討論。

▲林口女警擦撞3進口車，車主要求高額賠償金 。（圖／記者戴上容翻攝）

「林口女警連撞3車」10日第二次調解，賓士方出席約5名親友、Nissan Juke李姓車主出席3人，順序先由賓士方進行調解，隨後是Nissan Juke，各場時間約為40分鐘，女警今天裝扮較有精神，綁了一個高馬尾、身穿白T+牛仔褲。

據了解，賓士方先進行調解，女警父親直接開口說出底線「100萬」，賓士車主的兒子蔡先生說價格差太多了，賓士方車主又說，能再提高嗎？不然互相在讓步？畢竟我們車子也是停在那邊好好的，也好險都沒有人在車上。最後雙方以100萬和解金達成和解，約定2周內匯款與過戶。

針對NISSAN Juke調解，知情人士透露，警方所開出價格為37萬元，但Juke李姓車主不能接受，覺得價差太多，拒絕和解，因此警方協助女警及NISSAN Juke申請「國賠事宜」。

Juke李姓車主接受媒體採訪表示，他們去原廠評估，他們說修車就要40萬，超過殘值，另外加上拆車需要一些費用，因此希望對方以8891購車網上45.8萬費用買回去，他知道他的車子是冷門車價格本來就會較低，現在被撞壞卻要用較低價格賠償，令人難以接受，他怒斥「我有做錯什麼事情嗎！」、「對方所犯過錯竟要我來分攤，這樣合理嗎？」。

▲Juke李姓車主怒斥 。（圖／記者戴上容攝）

賓士車主看到Juke李姓車主接受媒體採訪後，車主的兒子蔡先生也表示有話要對社會大眾說，「我們沒有獅子大開口」，賓士方對於整個過程中，協力廠商電話中提到「我們警方」格外特別敏感，認為協力廠商有欺騙他們的嫌疑，另外警方的態度也很不佳，「從未協商卻一直放話」，現在和解了，就只能虧錢賣給警方了。

▲車主的兒子蔡先生接受媒體訪問，對社會大眾說，「我們沒有獅子大開口」（圖／記者戴上容攝）

賓士方楊姓車主（蔡男母親）則表示，女警爸爸把錢看太重，今天是因為沒有人在車上，如果今天有人受傷，他們還會這樣嗎？因為「警察都是有牌的流氓！這大家都知道」，面對這樣的結果我們又能怎樣？。

▲賓士方楊姓車主（蔡男母親）則表示：「警察都是有牌的流氓！這大家都知道」（圖／記者戴上容攝）

女警委任律師羅惠民表示，賓士方已經完成和解，NISSAN Juke還沒開始調解就已經開始放話給媒體，不知道為什麼會有這樣的狀況，很感謝分局的協助。