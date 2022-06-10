　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

港媒《傳真社》宣布停止運作　上月才遭駭客入侵

▲▼港媒《傳真社》宣布停止運作。（圖／翻攝傳真社）

▲《傳真社》宣布停止運作。（圖／翻攝傳真社）

記者蔡紹堅／綜合報導

成立於2015年的香港網路媒體《傳真社》10日宣布，從即日起停止運作，員工將按既定程序遣散，每月訂閱的款項會即日停止轉帳。《傳真社》的網站及內部系統近期多次受到網路攻擊，上月更被駭客入侵，導致3700多名訂閱人士的登記資料被存取。

《傳真社》在聲明中表示，「回顧這6年多的日子，開初我們不斷摸索如何經營一間屬於香港的調查報道通訊社，一邊跌跌碰碰，一邊恪守著創立時的原則與理念。我們曾經大膽嘗試，遇過挫折，試過迷路、修正、改進、突破、堅守……默默用嚴謹的報道去換取信任與認同，一步一步走到今天。」

《傳真社》提到，「傳真社曾面對財政危機，一度裁減至兩名記者，有賴公眾的支持及陪伴，支撐著我們財政回復穩健，穩步成長，有機會與香港一同經歷無數重要時刻，我們亦為追尋事實真相竭盡所能。」

《傳真社》指出，「近年傳媒行業巨變，傳真社屢次思考是否仍有繼續下去的空間，但每次最終都決定本著信念，謹守崗位、報道事實。」

最後，《傳真社》強調，「惜萬物有時，現在是時候告別了。」

《傳真社》的網站及內部系統近期多次遭受網路攻擊，5月更被駭客入侵，導致系統內3700多名訂閱人士的登記資料被存取。《傳真社》當時曾發出道歉聲明，稱「我們對未能妥善保護訂閱人士的資料難辭其咎。在得悉事件後，我們已第一時間停用被入侵的系統，並重新檢視各系統的保安，以確保捐款人及報料人士等資料得到妥善保存。傳真社再次向受影響人士致以最深切歉意。」

►用這個鍋煮泡麵、奶茶超適合！宵夜不用叫外送了

ET快訊
快訊／法國參議員稱台灣「國家」　代表處更名不是問題
有人上鉤了！　裝熟魔人見她丟1問題「還道歉」
5歲童腹瀉、嘔吐掛急診「醫竟讓他吃冰棒」！　結果超意外
快訊／快篩「沒C線」！　批號、廠牌公布緊急回收
29歲外送員借錢買股票慘賠！　年利率763%狂吸血
快訊／江坤宇快篩陽重挫兄弟戰力　內野主力快倒光
快訊／本土+68311「各縣市分佈曝」　僅1縣市破萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港政府撤銷3人勳銜　包含戴耀廷、楊森及單仲偕

鍾南山：層層加碼防控不可取　動態清零也要穩住經濟發展

港媒《傳真社》宣布停止運作　上月才遭駭客入侵

國民黨棄「九二共識」親美反共搏選票　陸官媒：想法幼稚難翻盤

解封才一周又爆多例感染　上海多區周末「封閉管理大檢測」

bilibili受疫情影響虧損擴大　但預計下半年形勢明顯好轉

吃野菌菇產生搞笑幻覺　男「堅稱很清醒」揪病友唱歌唸佛

D2809動車脫軌「事故原因公布」！司機5秒內緊急反應挽救百餘人命

東航空難最新進展？　陸民航局：將依法依規即時發布消息

習近平重申堅持「動態清零」總方針：堅持就是勝利！

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

王心凌秀劈腿！《愛你》健身操開課　被調麥狂摸…見是「她」嚇飆高音XD

涉嫌「包攬訴訟」20萬交保　林義傑：做正義事被當犯人

19歲男酒駕釀6車連環撞　害1死3輕重傷還想肇逃！

《交換情侶》挑戰道德底線！　現任面前約新歡「下一次約會」

高雄失速白車秒變3輪車　自撞再遭大卡車掃過車尾

白柴見媽下班興奮迎接　飛機耳、雙手合十求摸摸

香港政府撤銷3人勳銜　包含戴耀廷、楊森及單仲偕

鍾南山：層層加碼防控不可取　動態清零也要穩住經濟發展

港媒《傳真社》宣布停止運作　上月才遭駭客入侵

國民黨棄「九二共識」親美反共搏選票　陸官媒：想法幼稚難翻盤

解封才一周又爆多例感染　上海多區周末「封閉管理大檢測」

bilibili受疫情影響虧損擴大　但預計下半年形勢明顯好轉

吃野菌菇產生搞笑幻覺　男「堅稱很清醒」揪病友唱歌唸佛

D2809動車脫軌「事故原因公布」！司機5秒內緊急反應挽救百餘人命

東航空難最新進展？　陸民航局：將依法依規即時發布消息

習近平重申堅持「動態清零」總方針：堅持就是勝利！

第二次全國青少年分齡賽14日開打　全中運冠軍郭冠麟拼國手

小女警撞車進階賓士妹！100萬買下事故車　Juke喬不攏將走國賠

香港政府撤銷3人勳銜　包含戴耀廷、楊森及單仲偕

吳鳳點破「台灣人1缺點」　目睹這一幕嘆：國外從未聽過！

快訊／法國參議員稱呼台灣「國家」　代表處更名不是問題

屏東將恢復實體課程　家長灌爆縣長臉書「打1劑就變鐵金剛嗎」

連2天「受傷鴿子掉落陽台」！宋逸民夫妻曝救援步驟：真的很心疼

嘉惠聽障者！快篩陽性視訊問診　雲縣府推出「手語翻譯服務」

枯枝帆布克難賭場藏樹林　刮風下雨也要來...18賭客錯愕被逮

李復甸／監察權不可無　危害人權的監察院可廢

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

大陸熱門新聞

快訊／四川凌晨5連震　最強6.0

10年前被封「翻版沈佳宜」　清華正妹近況曝

小三生神仙字跡像印刷！老師都認輸

300萬網紅帝師逃稅被罰5千萬！抖音帳號被封

情侶豪宅「陽台激戰」16秒片瘋傳！女主角被逮了

結婚16年！他驗DNA女兒全是別人的

四川提前69秒預警地震

殲-7教練機墜民宅致1民眾遇難 目擊者拍下飛行員跳傘坐路邊檢傷

習近平重申堅持動態清零總方針：堅持就是勝利

賓利貴婦甜蜜婚紗照外流！國企高官認了親密關係

快訊／湖北襄陽飛機墜落引發爆炸！現場畫面曝光

解封一周又爆感染　上海多區周末大檢測

凌晨跟5男吃飯　18歲女酒醉詭異失聯7天

女玩密室逃脫「肺感染」

更多熱門

關鍵字：

傳真社

讀者迴響

熱門新聞

酒精這樣用很危險！　最慘恐肺部纖維化

屏東14歲少女染疫4天亡　生前最後一句話曝

網紅夫妻證實已和平離婚

屏東谷川大橋意外！21歲女33樓高墜落慘死

反骨艾瑞絲換臉變A片女主　她出庭用手比出賠償數字

快訊／屏東14歲確診少女猝死　12歲弟弟嚇壞報警

快訊／黑貓宅急便貨車墜落山谷　警消急救援

惡霸犬後座被「杜賓蟒」吞頭

覺得累！她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光：是肺腺癌

本土+68311　剩1縣市病例破萬

台灣之光！25歲「中和女」奪日本青森睡魔小姐

2千元租北市0.5坪！　房東曝：女房客躺5年「生小孩才搬走」

快訊／今增213死「連三天破紀錄」　本土+68311

蕭敬騰不再報名金曲：我缺的是理解

短褲妹承德路頭槌貨車慘躺平！60秒影曝

更多

最夯影音

更多
床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪
女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

女駕駛硬切車道釀追撞！　男副駕絕望嘶吼：不要啦

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

老大老婆正臉仙氣破表 凍齡臉龐「和廖芸如姊妹」

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

王心凌秀劈腿！《愛你》健身操開課　被調麥狂摸…見是「她」嚇飆高音XD

王心凌秀劈腿！《愛你》健身操開課　被調麥狂摸…見是「她」嚇飆高音XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面