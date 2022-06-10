港媒《傳真社》宣布停止運作　上月才遭駭客入侵

▲《傳真社》宣布停止運作。（圖／翻攝傳真社）



記者蔡紹堅／綜合報導

成立於2015年的香港網路媒體《傳真社》10日宣布，從即日起停止運作，員工將按既定程序遣散，每月訂閱的款項會即日停止轉帳。《傳真社》的網站及內部系統近期多次受到網路攻擊，上月更被駭客入侵，導致3700多名訂閱人士的登記資料被存取。

《傳真社》在聲明中表示，「回顧這6年多的日子，開初我們不斷摸索如何經營一間屬於香港的調查報道通訊社，一邊跌跌碰碰，一邊恪守著創立時的原則與理念。我們曾經大膽嘗試，遇過挫折，試過迷路、修正、改進、突破、堅守……默默用嚴謹的報道去換取信任與認同，一步一步走到今天。」

《傳真社》提到，「傳真社曾面對財政危機，一度裁減至兩名記者，有賴公眾的支持及陪伴，支撐著我們財政回復穩健，穩步成長，有機會與香港一同經歷無數重要時刻，我們亦為追尋事實真相竭盡所能。」

《傳真社》指出，「近年傳媒行業巨變，傳真社屢次思考是否仍有繼續下去的空間，但每次最終都決定本著信念，謹守崗位、報道事實。」

最後，《傳真社》強調，「惜萬物有時，現在是時候告別了。」

《傳真社》的網站及內部系統近期多次遭受網路攻擊，5月更被駭客入侵，導致系統內3700多名訂閱人士的登記資料被存取。《傳真社》當時曾發出道歉聲明，稱「我們對未能妥善保護訂閱人士的資料難辭其咎。在得悉事件後，我們已第一時間停用被入侵的系統，並重新檢視各系統的保安，以確保捐款人及報料人士等資料得到妥善保存。傳真社再次向受影響人士致以最深切歉意。」