疫情開始往下！ 陳時中：中南部維持高原期　六都最新確診率曝

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心公布今（10）日新增6萬8311例本土病例，另新增213人死亡。指揮官陳時中表示，疫情與原來推估沒有太大變化，處於高原往下，全國確診涵蓋率是11.69%，北部三都已相對過高峰漸次往下，中南部仍在高原期，需要觀察何時才會過去。

指揮中心也公布確診率，台北市12.14%，新北市17.67%、桃園市15.24%，三都都已過高峰。至於中南部的台中、台南高雄，因為確診涵蓋率少，台中9.73%、台南8.67%、高雄10.09％，都處於高原期，還要看何時才會過疫情洪峰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心表示，今日新增之68,311例本土病例，為31,939例男性、36,332例女性、40例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市(10,032例)、高雄市(9,864例)、新北市(8,858例)、臺南市(6,291例)、桃園市(6,081例)、彰化縣(5,088例)、臺北市(4,891例)、屏東縣(2,989例)、新竹縣(1,748例)、雲林縣(1,597例)、南投縣(1,530例)、苗栗縣(1,509例)、新竹市(1,272例)、嘉義縣(1,266例)、宜蘭縣(1,259例)、花蓮縣(1,063例)、基隆市(965例)、臺東縣(806例)、嘉義市(753例)、澎湖縣(230例)、金門縣(198例)、連江縣(21例)。

今公布本土病例中，僅台中市破萬例，原本都在萬例區間徘徊的高雄市與新北市，均跌到萬例以下，分居病例通報數二、三名。台北更僅增4891例，在各縣市病例通報中排名第7名，落在台南、桃園與彰化之後。

▲指揮中心6/10公布六都感染百分比趨勢。（圖／指揮中心提供）※點圖放大