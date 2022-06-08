不滿遭黑函攻擊　台南經發局長陳凱凌將提吿自清

▲台南市經發局長陳凱凌表示，對於不實黑函內容，除了自請政風調查外，對於散布不實言論者將提起告訴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對台南市議員、國民黨市長參選人謝龍介，7日在議會總質詢時，以不具名黑函，指控台南市經發局長陳凱凌涉財色疑案，陳凱凌8日表示，對於不實黑函內容，除了自請政風調查外，對於散布不實言論者將提起告訴。

對於黑函中，有關七股工業區有人在「喬土方」一事，經發局長陳凱凌表示，土方這部分目前已請第三方單位來協助進行鑑定與釐清，而該開發案經費48.7億皆依照契約規定辦理。

有關太陽能光電核准按，經發局表示，市府委請各領域專定學者委員，及各局處代表所組成的聯合審查小組，對案件的環境影響進行詳細評估，對於新申請案件皆要求確實掛文，一切公開透明。陳凱凌個人也強調，對於不實黑函內容，除交政風調查外，散布不實言論將提起告訴。

▲台南市議員、國民黨市長參選人謝龍介，在議會總質詢時，指控台南市經發局長陳凱凌涉嫌財色疑案。

陳凱凌並提出下列點回應：1、對於昨天謝龍介議員提出黑函質詢，內容絕非事實，議會是神聖的民主殿堂，謝議員僅以黑函不實內容質詢，並未向經發局調閱任何資料來了解事實問政，希望謝議員放下言論免責權，如在外仍有不實說法，他定將提出告訴。

2、7日質詢時，謝議員表示對七股開發預算增加提出保證，顯不合理。因2020年底所公告預算為48.7億元為上限，且廠商在評選及合約內容均有承諾於6年內依照48.7億元內「如期如質」完成開發，經發局將會依法，依合約辦理。

3、七股工業區開發案，一年預算暴增24億元，陳凱凌強調這每一分錢都是民脂民膏，身為政務官一日，本該為市民把關，絕不會對「黑函背後勢力」屈服。

4、有關太陽能光電於2020年度前，未依照公文流程規定，申掛文號等情況，經發局在2021年就有進行內部檢討並強力要求業務同仁必須依法行政，並進行各項制度面改善，除了聯審制度、審查標準一致化、掛文號宣導等各項精進措施，而106.5至109.8未辦理聯審通過件數為86件，平均每月僅通過2件，平均審查時間超過3個月；聯審後110.3至111.4，共通過246件，平均每月核准19件，平均審查時間在1個月內。

台南市政風處針對台南市政府經濟發展局局長遭檢舉案指出，有關市議員謝龍介於6月7日、議員邱莉莉於6月8日質詢台南市政府經濟發展局局長陳凱凌被檢舉案，政風處表示，陳局長係主動將該匿名檢舉信函交予政風處調查，政風處簽奉核可後，立即成立專案工作小組展開行政調查，並迅速向經濟發展局調閱相關案卷。

政風處表示，本案為匿名檢舉，無法進一步請民眾提供相關事證，目前針對檢舉內容及政風處檢視案卷後所見之案內疑義，陸續訪談相關人員釐清中，政風處將秉持勿枉勿縱、公平公正原則進行行政調查。

