囚禁男友綑綁凌虐3天　恐怖婦無保飭回又縱火燒3屋...下場曝　

▲婦人凌虐男友又縱火。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

恐怖情人！彰化秀水鄉1名吳婦(55歲)涉嫌凌虐罹患糖尿病方姓男友(45歲)，將他綑綁在三合院內3天未飲水進食，意識不清送加護病房急救，吳婦被逮無保飭回後，手拿打火機在屋內縱火，將護龍燒到焦黑，這次終於遭羈押。彰化地檢署調查後，今天將全案偵查終結，依公共危險罪嫌將呉起訴。

檢方起訴指出，吳婦4月9日涉嫌先將方姓男友綑綁在住處內，整整3天沒讓他喝到一滴水，也沒讓他進食，直到方男家人連絡不到他直覺有異，報警後整建件事才曝光。12日當天消防分隊破門將方男救出時，人已經意識不清，送醫診治後有敗血症和肺炎等症狀，送進加護病房急救。

▲彰化婦凌虐男友又縱火。（資料圖／彰化消防局提供）

當時檢察官認定，吳女對方男有家暴又綑綁限制行動，又未給他進食喝水，造成他生命垂危，4月12日晚間依殺人未遂且有逃亡之虞聲押，但法官認為，她在法院訊問時，意識清楚、情緒穩定，對於其在北部住處、與被害人生活狀況等均清晰陳述，吳婦囚禁男友被警逮捕後，雖曾經送醫院精神科，但並未經認定其有急迫危險性，認尚難認定被告之精神狀況不穩定而有急迫、具體危險，因此裁定無羈押之必要，只將吳女限制住居。

未料吳婦返回三合院後，14日清晨在屋內拿打火機引燃報紙在屋內縱火，燒毀三合院右側護龍末端的3間房，所幸消防局據報後前往布水線滅火，吳婦也自首坦承是在燒雜物才會釀禍，這次檢方聲押終於獲准。檢方調查後，今天依公共罪嫌將吳女提起公訴，上午並將全案移審彰化地方法院。