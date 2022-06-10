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大陸 大陸焦點 特派現場

D2809動車脫軌「事故原因公布」！司機5秒內緊急反應挽救百餘人命

▲▼ 貴州一班動車遇到土石流，高速衝撞脫軌 。（圖／翻攝 貴州消防）

▲貴廣線榕江站D2809次動車撞上泥石流脫軌事故造成1死12傷 。（圖／翻攝 貴州消防）

記者鄭思楠／綜合報導

貴廣線榕江站D2809次動車撞上泥石流脫軌，事故造成1死12傷，司機楊勇不幸殉職。10日，大陸國家鐵路局副局長安路生通報，通過初步調查分析，事故主要由於當地連續降雨伴有短時的強降雨，列車高速運行中撞上突發溜坍侵入線路的泥石流，導致7號、8號車發生脫線。

國家鐵路局副局長安路生10日通報，6月4日10點22分，由貴陽北開往廣州南站的D2809次列車行駛在貴廣線榕江站進站前的月寨隧道口時發生了脫軌，造成了2名列車人員和10名旅客受傷，1名動車組司機不幸殉職。

「對此，我們深感痛心」，安路生說，事故發生之後，鐵路部門第一時間啟動了應急響應，迅速派出工作組趕赴現場，會同當地的政府有關部門和人民群眾全力組織搶險和策劃工作。

通過初步調查分析，事故主要由於當地連續降雨伴有短時的強降雨，列車高速運行中撞上突發溜坍侵入線路的泥石流，導致7號、8號車發生脫線。

他強調，事故發生後，鐵路部門立即開展了安全大檢查，目前正在對重點地區、重點線路開展安全隱患全面排查。並且，重點對隧道口等重點地段加強巡查。同時也進一步完善預警機制，加強自然災害預警監測，進一步築牢信息安全屏障，確保旅客出行安全，確保鐵路安全穩定。

此前，據《央視》報導，6月4日10時30分許，貴陽北至廣州南的D2809次旅客列車行駛在貴廣線榕江站進站前的月寨隧道口時，撞上突發溜坍侵入線路的泥石流，導致7號、8號車發生脫線，經車載資料分析，司機當機立斷，在5秒內緊急制動挽救百餘人命。

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