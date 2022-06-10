整本書只印「圓周率100萬位數」！賣25年突登銷售Top1　作者嚇壞

▲網友分享「買了一本瘋狂的書」，貼文讓這本書登上日本樂天、亞馬遜銷售排行榜第1名。（圖／翻攝自推特@unecerise__07）

記者趙蔡州／綜合報導

一名日本網友在推特分享，他日前買了一本很瘋狂的書，名稱叫《圓周率100萬位數表》，整本書只有圓周率（π）小數點後的數字。原來這本書已出版25年、銷售近4萬本，貼文曝光後再度爆紅，日本樂天、亞馬遜全部銷售一空，登上銷售排行榜第1名，熱銷的情況讓作者也相當驚訝。

根據日本J-CAST報導，網友@unecerise__07於5月底在推特表示，他購買了一本很瘋狂的書，名為《圓周率100萬位數表》，整本書只記載了密密麻麻的數字，而且是單純的圓周率小數點後的100萬位數數字，書本的售價同樣是「很圓周率」的314日圓（約新台幣69元）。

這本書的作者是牧野貴樹，他就讀大學時非常痴迷圓周率，於是親自寫程式計算圓周率，接著又決定把數據列印成書，1996年委託「暗黑通信團」出版，首刷30本在日本的漫畫二創展覽會Comic Market上廣受好評，讓他決定二刷300本並在市區書店上架販賣。

▲《圓周率100萬位數表》至今已經15刷。（圖／翻攝自推特）

牧野表示，當初他只是抱著好玩的心態，想說庫存賣光後就不再印刷，但意外的是顧客及書局的訂單不斷上門，需求量大到讓他決定重新印刷，而這本書一賣就是25年，從「第3.14刷（3刷）」、「第3.141刷」、「第3.1415刷」，今年3月最新印製的已經是「第3.141592653589刷（15刷）」了。

《圓周率100萬位數表》截至今年5月底，已經賣出3萬8172本，自從網友@unecerise__07貼文曝光後，日本樂天、亞馬遜（Amazon）等網路商城的庫存已全部賣光，還登上銷售排行榜第1名，熱賣的情況讓牧野忍不住驚呼「我也很好奇它為什麼能賣得這麼多」。

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