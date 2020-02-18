英文作文寫「圓周率」、國寫畫疊疊樂　學測違規668件、175件手機沒關

▲109年學測於24日公布成績、25日寄成績單。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

大考中心今（18日）審議109學年度學測違規，發現有668件，較上學期總件733件減少65件。其中，在卷卡上顯示自己身分有違規有9件、在卷卡上做與答案無關的文字與符號有29件，包括，有考生在英文作文上寫滿圓周率「3.1415926…」等數字，也有考生在國寫試卷卡畫上疊疊樂積木等，全被扣1級分。

109年學測於1月17、18日完成，大考中心預計2月24日公布成績、25日寄成績單。大考中心今日公布考生違規事項，今年668件違規中，有391件未攜帶應試有效證件，較上學年度增加34件；應適時行動電話未完全關機、其他非應試物品發出聲響等共175件。

請繼續往下閱讀...

▲有考生在英文寫作答案卡上以中文完成答案。（圖／記者崔至雲攝）

其中，約有38位考生在答案卡畫上與答案無關之文字，被依規定扣減1級分，包括學生在英文答案卡上畫Q版漫畫、在答案卡上僅寫滿圓周率「3.1415926…」等數字，甚至有考生表明「老師，不好意思，我英文程度沒有很好，所以無法用英文表達，不過或許國文文章能讓您會心一笑，我也打發time」，最後該考生在英文作文答案紙上，用中文完成試券。

▲在卷卡上顯示自己身分有違規有9件。（圖／記者崔至雲攝）

此外，大考中心今年共收到43題（98件）來函，包含國文3題、英文5題、數學2題、社會12題及自然21題等，相關反映意見回覆，已在11日公告，另外，今年大學學測社會科出現許多爭議題，大考中心經討論後決定，單選題第4題、第17題及第24題等3題，因為題文敘述或是選項設計上有疑義，決定到考生均給分，每題2分，共送6分。

▲大考中心召開考試委員會議，決議學測違規事項。（圖／記者崔至雲攝）