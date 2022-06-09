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還在用手機安撫孩子？　專家警告：影響智商與認知能力

專家呼籲2歲前的孩童應避免接觸電子產品。示意圖（圖／取自pixabay）

▲專家呼籲2歲前的孩童應避免接觸電子產品。（示意圖／取自pixabay）

圖文／CTWANT

現在3C產品越來越普及，人手一支，很多家長都會拿來當安撫小孩的工具。6月6號時國際權威期刊JAMA Pediatrics網站上發布了一個關於電子產品對兒童的影響，研究成果指出，電子螢幕竟會嚴重影響小孩的認知行為，呼籲家長應該嚴格控管孩童使用電子產品的時間。

上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心，江帆教授團隊，發布了關於螢幕暴露影響兒童早期發展的研究成果。結果顯示，過度的使用電子產品確實會影響兒童的早期發展，0到3歲的兒童甚至會影響認知控制能力與智商發展。

螢幕暴露影響兒童早期發展的研究成果。（圖／翻攝自JAMA Pediatrics）

▲螢幕暴露影響兒童早期發展的研究報告。（圖／翻攝自JAMA Pediatrics）

對此專家呼籲，2歲前的孩童應盡量避免接觸電子產品，2歲後的要控制在每天1小時內，否則會影響智商以及注意力，導致多動行為。其中，智力水平受到的影響主要為較低的語言理解能力和知覺推理能力，很可能是因為在3-6歲期間出現了高達每日4小時的螢幕接觸，佔用了父母與兒童優質的親子活動時間。

最後專家也提醒，6歲以前每天螢幕暴露控制在1小時以內的兒童，他的認知心理發展程度相對是最好的。如果在嬰幼兒階段就接觸較多的螢幕，即使後來頻率有下降，仍然會對兒童產生不良影響。

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