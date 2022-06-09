又傳染疫童MIS-C　高雄女童高燒連5天急送醫救治

▲6歲女童高燒5天送急診。（示意圖／記者李毓康攝）

文／中央社

高雄長庚近日收治確診6歲女童，因連5日以上高燒不退，有腹痛腹瀉、噁心嘔吐、眼睛發紅等症狀，急診發現有低血壓、凝血功能與發炎指數異常等情況，診斷應MIS-C，狀況已好轉。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）兒童染疫重症持續受關注，中央流行疫情指揮中心昨天、今天先後宣布10歲男童、5歲男童，經研判確認是國內第1、2例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）確定病例，高雄長庚醫院今天下午公布的6歲女童病例，可能是第3例。

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高雄長庚醫院兒童感染科醫師郭光哲今天接受媒體採訪表示，這名6歲女童5月5日確診COVID-19輕症，進行居家照護，但30日起連日發燒超過達5天，有腹痛腹瀉、噁心嘔吐、頭暈情況，家長帶到高雄長庚急診就醫。

郭光哲說，診治發現女童還合併皮膚疹、眼睛發紅等症狀，且有低血壓、凝血功能、發炎指數異常問題，投以抗生素治療卻沒有太大成效，排除其他併發敗血症候群可能性，合併診斷應為MIS-C確定病例。

郭光哲表示，個案經轉到加護病房，以高劑量免疫球蛋白和類固醇治療，隔天病況就大幅好轉，現在血壓已恢復穩定，各項發炎指數也恢復正常，可望在這1、2天出院，醫院也將進行後續追蹤。

郭光哲呼籲，確診後2到6週孩子若有不明原因發燒、嘔吐、疲倦等情況，家長就要提高警覺。MIS-C對孩子是相當突發的狀況，嚴重可能造成心臟衰竭，國外研究指出打疫苗確實可降低MIS-C發生率達9成以上，鼓勵家長盡速帶孩子接種疫苗。

高雄市長陳其邁今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，目前高雄兒童疫苗接種率已達77%，會持續在建仁醫院、旗山醫院、高雄長庚、杏和醫院、建佑醫院、小港醫院、高雄榮總、岡山醫院、義大癌治療醫院等處開設兒童疫苗接種特別診，盼達到8成接種率。

中央流行疫情指揮中心今天公布高雄新增1萬822例確診個案，高市府表示，其中有17例境外移入、系統重複及改判，研判仍然處於疫情高原期。