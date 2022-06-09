每10杯就有1杯來自友邦！瓜國冠軍咖啡豆「40支豪氣裝箱」供台廠商杯測

▲讓台灣咖啡廠商期待已久的「瓜地馬拉2022咖啡杯測記者會」於6/9登場，此次因應疫情，特別暖心將40支精品咖啡豆打包裝箱，供廠商帶回杯測。（由左至右為：中美洲經貿辦事處廖鴻達主任、中華民國外交部陳昆甫總領事、瓜地馬拉駐台大使葛梅斯、台灣咖啡協會副理事長吳怡玲、台北精品咖啡商業發展協會理事長郭維平、台灣咖啡研究室創辦人林哲豪）(圖／記者湯興漢攝，下同)

記者萬玟伶／台北報導

台灣黑金商機無限！曾幾何時，想喝一杯「單品咖啡」，已經不用特別前往咖啡廳享用，直接到超商就能隨點隨飲，當咖啡已經成為國人生活的一部分，自然也讓國人與咖啡產區之間距離，靠得更近！中美洲友邦瓜地馬拉駐台大使與中美洲經貿辦事處，於6/9在台灣咖啡研究室共同舉辦「2022瓜地馬拉咖啡杯測記者會」，特別集結來自瓜地馬拉8大產區的40支優秀咖啡豆，其中更有8支是獲得區冠軍殊榮的精品咖啡豆！此次活動，不僅帶來優秀豆子與台灣廠商交流，更期待盡快讓國人都能就近品嚐來自瓜地馬拉的獨特風味！

▲▼台灣咖啡市場逐年大幅成長，友邦國瓜地馬拉是台灣第四大咖啡豆進口國，而台灣亦是瓜地馬拉第十大出口國，對雙方來說都是相當重要的咖啡夥伴。

常喝咖啡的愛好者，對於「瓜地馬拉」產地絕對不陌生，包括超商、連鎖知名咖啡店甚至國營事業，近年也都特別選擇品質與精品形象逐年高升的瓜地馬拉咖啡，做為他們的招牌品項。事實上在台灣，每10杯咖啡就有1杯是來自瓜地馬拉！中美洲經貿辦事處廖鴻達主任表示，自2017年來，每年瓜地馬拉咖啡豆進口量都有雙倍數成長，2020年進口量成長超過百分之20，進口金額也超過百分之三十六，顯示即使價格愈來愈貴，但國人仍是特愛這一味！

▲中美洲經貿辦事處廖鴻達主任常年率領團隊組成「中美洲咖啡產業商機考察團」，疫情期間更以創新的杯測活動，維繫台灣與瓜地馬拉的咖啡情誼。

瓜地馬拉外交部次長Shirley Aguilar Barrera也特別在線上與現場的各位致意，她特別介紹瓜地馬拉咖啡之特色，「瓜地馬拉坐擁8大咖啡產區，每一顆咖啡豆皆產自專業職人手工植栽。我國境內擁有豐沛的天然資源、壯麗的活火山群、四季如春的氣候、多元豐富的森林植群，得天獨厚的條件培育出獨特、且高品質的瓜地馬拉咖啡。」目前，台灣進口業者對瓜地馬拉咖啡的需求量仍持續擴大，他們也發現，「在台灣消費市場，以薇薇特南果區及安地瓜區出產的咖啡相當受歡迎。」此次希望藉由交流活動，為消費者帶來更多產地的精品咖啡豆。最後她也邀請各位，「在瓜地馬拉有一項傳統，就是喜歡跟好朋友一起喝杯香氣醇厚的好咖啡，今天就是與親愛的貴賓朋友們喝咖啡的好日子！」

▲瓜地馬拉外交部次長Shirley Aguilar Barrera也在線上與現場貴賓致意，邀請大家親自體驗每一個產區的咖啡。

往年，中美洲經貿辦事處皆會組成「中美洲咖啡產業商機考察團」，到中美洲挑選咖啡豆或是交流種植、處理等技術。然而疫情期間無法出國，去年開始便直接將友邦瓜地馬拉優質產地的嚴選咖啡豆，直接送到台灣，讓台灣杯測師與廠商，不用出國也可以品嚐最新鮮的咖啡豆。今年活動因應疫情再次進化，一舉將咖啡做成外帶包，讓廠商能帶回自己烘自己杯測。台灣咖啡協會理事長吳怡玲特別表示，1999年第一次到瓜地馬拉談進口，儘管當時有人認為台灣市場很小，但自己深信潛力非凡，「20年後，台灣每10杯就有1杯是瓜地馬拉咖啡，我覺得很開心！」她也特別推薦，「瓜地馬拉因為幅員廣大，擁有不同微型氣候、高度、種植、品種以及處理方式，它的多元化風味其實是很迷人的，以前大家會說不喜歡酸的咖啡，但現在大家知道這是來自天然、高海拔、自然的咖啡果酸，也開始懂得欣賞這樣美妙的味道！」

▲台灣咖啡協會理事長吳怡玲亦在記者會中分享，她對於20年來台灣咖啡市場的變化，以及國人喜愛瓜地馬拉咖啡的觀察。

瓜地馬拉駐台大使葛梅斯也表示，瓜地馬拉咖啡之所以能在全世界與台灣都如此受歡迎，除了因為國內有豐富的產區以及不同的處理方式，帶來許多獨特的風味，「我認為最主要的是，經過專業職人們的手工摘採，他們的熱情與努力都深藏在這些咖啡豆中，希望廠商與消費者在品飲時，也能感受到這些職人們對於咖啡的愛與堅持。」

▲瓜地馬拉駐台大使葛梅斯期待消費者能品飲出，瓜地馬拉咖啡職人對於咖啡的熱情與努力。

因應疫情，中美洲經貿辦事處特別將40支瓜地馬拉精品咖啡豆打包成箱，供台灣廠商帶回杯測之餘，後續也會辦理廠商媒合會，了解品牌廠商對於特定豆子的興趣，並會協助大家與咖啡莊園聯繫，進行後續作業，在疫情期間致力於為廠商與產地搭起咖啡採購的橋樑，持續將中美洲咖啡帶到咖啡愛好者面前。

▼現場展出40支瓜地馬拉精品咖啡豆。