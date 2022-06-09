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國台辦稱統一後「台灣更安全有尊嚴」　陸委會：一廂情願

▲▼劉軍川。（圖／翻攝自微博）

▲國台辦副主任劉軍川。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

國台辦副主任劉軍川8日在一場論壇上表示，統一後，所有擁護祖國統一的台灣同胞將在台灣真正當家作主，並在國際上更安全、有尊嚴。對此，陸委會發言人邱垂正9日表示，中共一廂情願描繪台灣發展路徑，早已被台灣2300萬人民堅定拒絕，「我們也懷疑中共治理下的任何地區，是否（有）像劉先生所說的安全、尊嚴？」

邱垂正指出，中共漠視當前的國際現勢及兩岸現實環境，又再次對台操作促統的舊調，誇誇其談所謂統一後台灣治理的謊言與妄想，「這個一廂情願描繪台灣發展的路徑，早已被台灣2300萬人民堅定拒絕。」

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

邱垂正提到，「我們對於中方長期失敗的對台工作思維格局，不僅高度疑慮，也認為無濟於事。」

邱垂正強調，台灣已實行民主政治，總統與地方首長全部直選，早已是自己的主人，「中共獨裁專制才是造成區域不穩定、台灣生存安全最大的威脅根源，台灣人民長期抵禦中共的脅迫、挑戰，絕不會接受北京所設定的路徑。」

邱垂正還說，「我們也懷疑中共治理下的任何地區，是否（有）像劉先生所說的和諧、安康、安全、尊嚴的情況？我方堅定認為，台灣唯有捍衛主權、強化自我防衛的能力與決心，加強國際合作，才是台海永保太平的關鍵。」

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