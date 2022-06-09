民團憂《蘋果新聞網》易主染紅　陸委會：申請方應有所說明

▲台灣《蘋果新聞網》已發出聲明，稱完成與新東家交接。（圖／資料照）



記者蔡紹堅／綜合報導

台灣《蘋果新聞網》8日發出聲明稱已完成與新東家的交接，民團擔憂交易案涉及個資販售、中資購入以及國安問題，呼籲政府應該格把關。對此，陸委會發言人邱垂正9日表示，對於各界疑慮，相關方面、申請方應有所說明，主管機關也會依規進行嚴格審查。

邱垂正在例行記者會上提到，「港版國安法」實施以來，相關方面大舉引用該法拘捕香港民主社會人士，並持續侵害港人在新聞、言論、出版等各領域的自由權利，「這種罔顧人民權利的作為，不僅已引起國際社會的嚴重關切與譴責，更不見容於香港內外民意。」

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



邱垂正指出，《蘋果新聞網》是港資在台分公司，其經營權變更必須符合我國法規，相關部會收到變更申請案後，將依規定審理。

邱垂正強調，台灣有些民團、學者、專家也擔憂，台灣《蘋果新聞網》易主後，過去所累積的新聞資料庫、員工個資恐遭不當利用，以及未來媒體可能遭染紅，成為台灣的國安風險等種種疑慮。

邱垂正還說，「對於各界的種種疑慮，相關方面亦應該有所說明，申請方也應該有所說明，主管機關也會依規定、權責進行嚴格審查。」