柯文哲批指揮中心記者會「報明牌上癮」　陳時中：這樣形容不太好

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

年底九合一選戰逼近，近日傳出指揮中心指揮官陳時中將於6月底解散指揮中心，投入北市長選舉。雖然他本人昨已否認，但還是被台北市長柯文哲酸每天開記者會「報名牌報上癮」。不過陳時中今表示，記者會是宣導政策或正確訊息的討論平台，「把它形容成報明牌，我覺得這樣有點不太好。」

台灣自疫情爆發以來，幾乎每日都開記者會，持續逾2年。不過陳時中指出，記者會有人覺得需要、有人認為不需要，「把它形容報明牌，我覺得這樣有點不太好，每個政府單位都有它的功能。」

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陳時中強調，民眾有問題，指揮中心就會在記者會上回答，「重要政策用這平台宣布，建立一定公信力，傳播政策效率也比較高。」

柯文哲昨舉例，就像台北市政府面對疫情時，要衛生局長擔任總指揮一樣，光是今天討論紓困、減租，以及教育局、社會局管制程度等，這哪裡是單單一個衛生局長可以解決的事情？疫情剛爆發時大家都沒把握，就推一個衛福部長上去「每天報明牌」，「後來發現報明牌每天喊＋0，甚至還不錯，後來就上癮了，每天報明牌就報了2年，現在才知道報不下去。」

柯文哲強調，防疫、紓困、振興與轉型，不能單只有防疫，還有很多問題要處理，特別得反省這2年來犯的最大戰略錯誤，就是沒有做好轉型，印度在此波疫情中全國發電子身分證，將危機當成轉機，而台灣三倍券還在用紙張，沒利用機會做必要的轉型，未來2年回頭看就是國家戰略錯誤。