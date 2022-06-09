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社會 社會焦點 保障人權

人妻下海賺錢養夫　被丟包30年突收1通知！心寒掰了

記者黃翊婷／新北報導

人妻小鳳（化名）因為丈夫阿偉（化名）不務正業，沒錢就向她索取，還欠下大筆賭債，為了養家，不得已從事特種行業賺錢，卻還是經常遭到丈夫嘲諷，結婚3年就被拋下不管，直到今年3月才收到社會局來函通知必須繳交丈夫住在護理之家的費用，越想越心寒，因此決定向新北地院訴請離婚。

▲▼家庭,夫妻,家暴。（圖／CFP）

▲小鳳經常受到丈夫冷嘲熱諷。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

小鳳在判決書中主張，和阿偉是在1988年結婚，婚後對方長期不務正業，整天遊手好閒，還愛喝酒、賭博、玩女人，沒錢就向她索取，為了支付龐大的生活開銷，不得已從事特種行業賺錢，才能勉強支付家計和小孩的生活費，後來丈夫又陸續欠下龐大賭債，她多次向娘家借錢代為清償，卻還是經常遭到丈夫冷嘲熱諷，甚至連孩子也無辜受到打罵，讓她身心俱疲。

小鳳接著說，1991年間阿偉無故離家，從此音信全無，直到今年3月收到社會局來函通知，才知道丈夫已經被家人送進護理之家，費用竟然還寄過來向她催繳，考量到雙方已經分開超過30年，期間完全沒有正常互動，越想越心寒，因此決定向法院訴請離婚。

兩人的兒子也到庭證稱，父親是在他就讀小學一年級或二年級的時候離家，之後就再也沒有回來，「我對父親的印象就是曾經被他打，我是媽媽養大的」。

而阿偉因為疫情的關係，沒有辦法離開護理之家，但他透過視訊出庭，被問到對於妻兒的指控是否有話要說，僅回答「沒有意見」，隨後便同意離婚。

新北地院法官認為，依據調查得知，阿偉婚後對妻子及孩子施以精神與肢體暴力，造成妻兒精神痛苦，長期下來雙方感情早已疏離，而且他離家超過30年都未曾回去，主觀上也沒有維持婚姻的意願，最終裁定准許妻子的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。

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