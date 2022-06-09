測評網站測試續航力達163小時　SONY Xperia 10 IV萬元新機17日上市

▲SONY Xperia 10 IV即將上市。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／台北報導

SONY今日正式宣布Xperia 10 IV將於6月17日在台上市，此次新機Xperia 10 IV為支援5G的萬元新機，並且支援台灣5G全頻段，可以確保收訊穩定，加上360度的模擬音效，讓手機瞬間變身劇院視聽效果。

SONY 10系列機款，主打是平價的CP值機種，根據官方資料，Xperia 10 IV的機身重量僅有161克，跟一罐粉底液差不多。且具備5000mAh的大電量，並能維持3年的電池效能，PD2.0快速充電，根據評測網站GSMArena測試，Battery Test評測，續航長達163小時。如果是手機輕度使用者來說，例如僅使用LINE、臉書或是拍照的消費者來說，有機會做到「兩天一充」，確保續航力。

▲SONY Xperia 10 IV外觀。（圖／記者陳俐穎攝）

而在攝影功能上，這台手機具備三鏡頭設計，分為800萬畫素的超廣角鏡頭、1200萬畫素廣角主鏡頭、800萬畫素望遠鏡頭，軟體上具備智慧場景辨識模式、光學防手震，加上全新的演算法，影像呈現更銳利，自拍效果也更清晰。

音質效果一直是SONY手機的強項，且具備現在許多手機已經不存在的耳機孔，此次Xperia 10 IV，雖是入門機種，但也具備360模擬音效，這是過去在旗艦機上才看得到的功能。

在網路連線上，SONY表示，目前市面上的5G萬元手機，大多支援特定頻段，而這次Xperia 10 IV則支援台灣5G全頻段，保障收訊穩定、快速。

SONY官方今日公布售價為1萬2990元，有四種顏色可以選擇，分為羽黑、羽綠、羽白、羽紫，6月17日正式上市。