女會員關玻璃門瞬間碎裂遭割傷　World Gym判賠12萬

▲World Gym 女會員到健身房使用跑步機，關玻璃門隔絕戶外異味卻遭碎裂玻璃割傷。（示意圖，非本案分店與當事人／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

北市一位郭姓女子去年到World Gym世界健身俱樂部台北101店使用跑步機，請店員關閉店門隔絕戶外刺鼻油煙味未果，乾脆自己動手關門，不料厚約10mm的玻璃門瞬間碎裂，郭女遭割傷左手掛彩，怒告業者求償100萬餘元，業者辯稱郭女關門太用力而發生意外，台北地院審理認定經營World Gym的京庚公司沒提供安全的消費環境，判決應賠償12萬餘元，可上訴。

判決指出，在外貿公司擔任資深經理的郭女，從2019年7月起加入World Gym世界健身俱樂部台北101店會員，固定去運動，本案發生於去年（2021年）5月8日下午2時許，郭女前來使用跑步機，但邊跑邊聞到不斷傳來的刺鼻油煙味，很不舒服。

郭女到櫃臺反映，希望關閉健身房出入口玻璃門隔絕戶外異味，店員說好，過了5分鐘仍沒動作，郭女等到受不了，乾脆自己去關門，不料就在她推門要關上之際，厚約10mm的玻璃門突然碎裂，郭女左臂遭碎玻璃割傷流血，趕緊到醫院急診治療。

事後郭女提告怒批業者沒注意店內設備安全性，甚至發生意外後，只給她一包衛生紙止血，多虧其他熱心會員提供紗布、OK繃與碘酒，還幫她簡單加壓止血，且她搭救護車去醫院急救，也靠台北101大樓樓管安排，因此要求京庚公司賠償醫藥費4360元、精神慰撫50萬元，並依《消費者保護法》加計一倍懲罰性賠償共100萬餘元。

業者反駁指出郭女當時左手「微出血」，基本包紮後，店內派人陪同就醫，不過業者聲稱，出事的玻璃門上方裝有阻尼器緩衝開關門的力道，但郭女推門力道太猛、速度太快，才造成玻璃門碎裂，郭女也有過失責任，據此請求法官酌減賠償金額。

法官勘驗現場監視畫面，清楚看見郭女「以左手單手推玻璃門門把，人稍往前走二步以關門」，但短短2秒後，玻璃大門就瞬間碎裂。法官指郭女不是用力推門或甩門，畫面也看不出郭女用力過猛、推門過快，玻璃門或附近也沒有「請勿碰觸」之類警語，業者把責任推給郭女，「尚屬無稽」。

法官認為京庚公司本案提供消費者使用的器材、場地、環境與服務，沒合乎當時科技或專業水準可合理期待的安全性，且業者指稱出事的玻璃門使用強化玻璃，但本案仍突然碎裂並傷人，可見業者沒落實注意義務，確有過失。

法官據此認定郭女可索賠醫藥費4360元與精神慰撫8萬元，郭女請求依《消費者保護法》加計一倍的懲罰性賠償50萬餘元，法官斟酌郭女傷勢為「左側手部撕裂傷約1公分、左側前臂和手部多處淺層撕裂傷」，以及業者過失程度，僅准許以0.5倍計算懲罰性賠償4萬餘元，判京庚公司應賠償共12萬餘元，可上訴。