8旬翁穿舊衣看車被拒！隔日霸氣掏「一疊現鈔」交車...真實身份曝

▲菲律賓一名8旬老翁想買車，卻因衣鞋太破舊而被店家拒絕。（示意圖／視覺中國）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

別因外表穿著低估一個人！菲律賓一名80歲老翁到車行想買車，卻因穿著破爛衣鞋被拒絕入內，他只好改到另一間車行，保全一度也不讓他進去，不過銷售員發現後趕緊出面，並帶他到展示廳看車，沒想到隔天老翁竟霸氣拿著一疊現鈔來買車，此事件經汽車銷售員分享後在網上爆紅。

綜合外媒報導，達沃市拉南（Lanang）汽車銷售主管多雷戈（Love Alejandria-Dorego），在臉書分享這則故事。她表示，當天穿著破爛的老翁阿爾梅勒（Manuel Almere），原本要到另一間車行買車，但因「穿著問題」被拒絕，「他說那家車行拒絕讓他進去，可能是因為他的衣服非常舊了，鞋子也是」，所以老翁改到多雷戈服務的車行。

▲汽車銷售主管多雷戈（左一）分享老翁買車的經過。（圖／翻攝自Love Alejandria-Dorego臉書）

熱心的多雷戈並沒有因為阿爾梅勒的穿著而趕走他，反而熱情的替他介紹車種並招呼這位「衣著特別」的老翁。阿爾梅勒告訴她，只是先來詢問價格，明日會來購買。隔天阿爾梅勒又到店裡，並相中了一輛金鈴汽車（Suzuki），當場掏出59.3萬披索（約新台幣33萬）現金付款。

阿爾梅勒在受訪時表示，他是為了方便去離家遠的教堂才會考慮買車，原本想買摩托車，但考慮到自己年事已高因此作罷。而他其實是一名退休的副教授，會穿成這樣只是因為覺得「自己舒服就好」，不以服裝去取悅他人。

銷售員多雷戈將他的故事分享至臉書後，引發不少討論，貼文也在網上迅速累積2.4萬讚，不少人讚揚她不以貌取人的態度並表示，「這篇文讓我學到了一課，不以外貌評斷他人！」