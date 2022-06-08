　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

江永昌轟新北市府：搞到孩子都走了　高層還要繼續躲藏

▲▼立委江永昌出席中和區佳和公園新建幼兒園及公托中心暨共構地下停車場統包工程開工典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委江永昌。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

中和確診亡2歲童「恩恩」的爸爸，6日首度至新北市消防局聽報案錄音檔，消防局昨（7日）坦承，為了重現當時119進線量爆增忙碌情況，故「還原當時話務繁忙情況」讓他了解，引發輿論抨擊演戲造假。對此，民進黨立委江永昌罕見發長文批評，「是否繼續掩蓋真相，只在市府一念之間！」新北市府繼續遮掩孩子離世的真相，父母的心就繼續懸宕不安，繼續隱蔽基層量能的真相，消防衛政人員就繼續被外界苛責，「已經搞到孩子都走了，新北市府高層還要繼續躲藏、不敢面對嗎？」

江永昌今天晚間透過臉書表示，是否繼續掩蓋真相，只在市府一念之間，新北市府必須交代真相的兩個層面：第一，是「誰」讓基層崩潰？4月14日當天全國確診人數1208例，新北市有328例，當時新北市府理應逐步充實地方防疫量能，當天中和衛生所人力配置如何？開幾線電話接受民眾通報？ 處理了幾件確診案例？必須講清楚，從恩恩媽媽當天下午5點59分接通119、到7點20分恩恩送醫院的這段時間內，新北市的系統處理了多少案例？有多少確診者是由119救護車送到醫院？

江永昌提問，4月14日當天，雙和醫院究竟是幾點接到電話，又是何時回應衛生所、衛生局可以收治病患？消防局在接獲報案後，需與醫院、衛生所、衛生局協調床位、派車；當天的協調時間多久、協調內容為何？新北市政府必須提出具體數字、公開回應這些系統性的問題，「市府高層如果選擇繼續迴避，基層消防、衛生、醫療人員就會繼續辛苦、卻又在悲劇發生時成為社會怪罪的對象，這絕對不是『挺基層』的首長該有的態度！」

對於第二個層面，江永昌質疑，是「誰」不讓父母知道孩子怎麼走的？在接獲恩恩爸爸要求提供資料的申請後，衛福部疾管署第一時間提供家長與1922通話與通聯記錄的錄音檔與內容譯文，反觀新北市政府卻是編造理由刁難，報案電話不提供錄音檔、只允許在指定地點聽，至於消防局、衛生局、衛生所彼此間的橫向聯繫內容更是直接拒絕提供，同樣是電話聯繫內容，為何中央立即提供，地方卻遮遮掩掩？

江永昌批評，橫向聯繫公文真的不能提供嗎？新北市政府至今仍不斷拿《政府資訊公開法》、「隱私」當藉口，但是，公務機關間執行公務的通信對話，就算涉及機密、隱私也能先遮蔽，有什麼理由不提供給當事人？

江永昌並提出實證反擊新北市政府說，新北市政府對轄下局處不提供資訊給人民的態度，都一貫要求儘可能公開，例如今年2月25日，新北市政府（新北府訴決字第 1102396630 號訴願決定書）說：工務局不可以「一律」不准翻拍，而應該貫徹「資訊分離原則」，分離出不涉及他人隱私而可以提供人民翻拍的內容、與涉及他人隱私而可以禁止翻拍的內容；今年3月14日，新北市政府（新北府訴決字第 1102462005 號訴願決定書）宣示：「決策基礎事實公開並不影響機關意思形成，且有助於民眾檢視政府之決定是否合理，故應公開」。

江永昌表示，直到今年3月，新北市政府都以《政府資訊公開法》要求局處、學校儘量提供財產、教育相關資訊給人民，為何到了奪走生命的事件，卻反而以《政府資訊公開法》為藉口、拒絕打開體系內橫向聯繫的黑盒子？父母想知道孩子被奪走生命的真相，為什麼就這麼困難？

江永昌痛批，孩子死亡的「全部真相」為何藏在黑盒子裡、不讓父母知道？市府高層又是否有提供足夠量能給基層消防、醫療、衛生，還是放任基層人員一次次累垮、又一次次成為眾矢之的？恩恩被奪走生命的真相涉及生命與親情，新北市府必須提供給恩恩父母；基層量能是否充足的系統性問題則涉及公共治理，新北市府更是有義務向社會交代。

►理膚寶水B5神霜快囤！大打折還買一送一

ET快訊
她手指冒「2詭異變化」　醫一照X光嘆：是肺腺癌
快訊／航海王作者休刊1個月　官方宣布故事進入「最終章」
快訊／林義傑遭搜索　涉「包攬訴訟」20萬交保
小S哭了！揭內心話「對許老三愧疚」
快訊／林義傑遭搜索　涉無律師執照「包攬訴訟」偵訊中
快訊／梅雨轟炸！中橫路樹倒塌躺路中　雙向封閉
鴻海這天除息、每股發5.2元！郭董爽領90億
快訊／桃山女屍身分曝光！進山5天倒步道亡
冨樫義博每天畫兩頁手稿！網驚：老師別再傷害自己了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「國民黨喊一個孩子都不能少」　顏若芳：卻集體對恩恩爸噤聲

曝10月10日「慶生」　斯洛伐克友台小組主席讚：台灣是「民主中國」

北市「網軍案」報告出爐！苗博雅一翻內容傻眼：這調查了什麼？

「火神的眼淚在新北真實上演」　黃彩玲：出事下屬扛責才泯滅人性

北市網軍爭議！資訊局曝調查說明「2筆查不到」　各局處公務員懲處出爐

江永昌轟新北市府：搞到孩子都走了　高層還要繼續躲藏

NCC前專委喬建中火燒玉山國家公園　監院要法務部追查同行涉案律師

8400億沒花在刀口上？　一張圖看防疫預算花去哪

監院反擊藍委「安養院」指控　「出席率非績效指標」盼互相尊重

吳釗燮讚歐舒斯基「國際社會正直的風範」　頒睦誼外交獎章

兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

調皮爸把冰塊放貓頭上　牠瞪水汪大眼秒結凍！

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

抗議餐餐肉粽吃到崩潰　媽點不同猛塞：吞下去！

擦撞轎車！前燈殼掀起　男彎腰徒手「使勁狂塞」

狗狗打架媽裝被咬哭泣　兩汪秒停戰：是牠先的

廂型車雙黃線迴轉搶車格！　等位駕駛傻眼...網：該檢舉

「國民黨喊一個孩子都不能少」　顏若芳：卻集體對恩恩爸噤聲

曝10月10日「慶生」　斯洛伐克友台小組主席讚：台灣是「民主中國」

北市「網軍案」報告出爐！苗博雅一翻內容傻眼：這調查了什麼？

「火神的眼淚在新北真實上演」　黃彩玲：出事下屬扛責才泯滅人性

北市網軍爭議！資訊局曝調查說明「2筆查不到」　各局處公務員懲處出爐

江永昌轟新北市府：搞到孩子都走了　高層還要繼續躲藏

NCC前專委喬建中火燒玉山國家公園　監院要法務部追查同行涉案律師

8400億沒花在刀口上？　一張圖看防疫預算花去哪

監院反擊藍委「安養院」指控　「出席率非績效指標」盼互相尊重

吳釗燮讚歐舒斯基「國際社會正直的風範」　頒睦誼外交獎章

孫儷養生養過頭？　抖音片曝近況竟遭批變老：眼睛都凸出來了

確診喝清冠身體太寒？　真人娜美「生理期異常劇痛」：動彈不得

仁寶獲奇美醫院「心血管造影AI系統」採用　導入進行3年試營運

妹子半夜睡醒…撞見男友驚慌「下面挺挺」　1反應被網狂讚

男歌手一家五口全部確診！　「4歲兒反覆燒到41.8度」嚇壞：很恐怖

「只蓋一半」台灣最怪房子　光滑剖面讓5千人看傻：超像被P掉

劉在錫、曹世鎬邀小S吃晚餐！　她感謝姊夫嗨喊：準備進軍韓國

快訊／航海王作者休刊1個月　官方宣布故事進入「最終章」

墜河女星爆遭「行刑式殺害拋屍」！右腿驚見26cm大洞　驗屍片4疑點露餡

皮膚科醫師：挑面膜需注意「2件事」，敷錯小心慢性過敏

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

政治熱門新聞

從美回來讚台灣好太多　沈富雄：美國只贏我們國旗歌前8字

法院判准身分證不刊父母配偶和役別　內政部：無法接受！

快訊／北市加碼9紓困內容曝光

恩恩爸錄音檔有內幕！　卓冠廷：8通電話譯文被「市長室」抽掉3通

柯文哲酸陳時中「每天報明牌報上癮」

上班滑PTT！公務員批恩恩爸「塔綠班」　新北：移送考紀會處理

快訊／北市將發公費快篩「時間、地點出爐」　不限台北市民

新北消防遭控騙恩恩爸　他揭2字證實

LIVE／柯文哲公布紓困、微解封

8400億沒花在刀口上？　一張圖看防疫預算花去哪

陳時中稱24小時火化「只是沒明寫」　他氣炸：沒擔當

台中「大烏龍」議員參選人　2人撞名「清朝皇帝」

要打火兄弟演給恩恩爸看？　張志豪批消防局：把打火英雄當劇場演員

新北消防局被控「騙恩恩爸」喊告　爆料男：法務加油喔

更多熱門

相關新聞

疫情緩緩下降！　新北市宣布「這3處社區篩檢站」11日關閉

疫情緩緩下降！　新北市宣布「這3處社區篩檢站」11日關閉

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布新增8萬0195例本土病例，其中，新北有11,443人採檢陽性，居家照護執行中66,055人，居家隔離列管數19,171人。新北市長侯友宜指出，目前疫情已緩緩往下降，未來將關閉3個PCR採檢站，把醫療量能回歸醫院體系。

消防局演演戲給恩爸　綠委批滿足侯導慾望

消防局演演戲給恩爸　綠委批滿足侯導慾望

卓冠廷爆市長室「抽3通恩恩案音檔」　新北批：惡意不實的說法

卓冠廷爆市長室「抽3通恩恩案音檔」　新北批：惡意不實的說法

消防局演戲給恩爸看　邱顯智痛斥裝肖維

消防局演戲給恩爸看　邱顯智痛斥裝肖維

本土52992「各縣市分佈曝 」！

本土52992「各縣市分佈曝 」！

關鍵字：

新北市江永昌

讀者迴響

熱門新聞

孫協志深夜「突聞1噩耗」崩潰道別！

2幼女高燒不退！她無助求救...10分鐘後有人按門鈴了

他「激戰10男」染猴痘！超慘下場曝光

郭雪芙爆穩交王子！與毛弟出遊被當「嫂子」

產後求歡老公「叫出聲音」！女星慘被離婚

獨／網紅猝死王牌經紀人豪宅　相驗驚見頸部有勒痕

3歲孩子「不像老公」…像公公！人妻驗DNA驚吐：他喝多了

本土+80195「各縣市分佈曝光」

遠距女友房間滿地保險套！他送驚喜反變驚嚇

快訊／今暴增159死「再破紀錄」、本土+80195

特斯拉男遭爆開自動駕駛激戰人妻　本人8字回應

廖老大「仙氣老婆正臉曝光」！萬人閃瞎：太美了

消防還原報案給恩恩爸…是他想的主意

情侶豪宅「陽台激戰」16秒片瘋傳！女主角被逮了

今天雨最猛！16縣市大雨特報

更多

最夯影音

更多
兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪
時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

調皮爸把冰塊放貓頭上　牠瞪水汪大眼秒結凍！

調皮爸把冰塊放貓頭上　牠瞪水汪大眼秒結凍！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面