江永昌轟新北市府：搞到孩子都走了　高層還要繼續躲藏

▲民進黨立委江永昌。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

中和確診亡2歲童「恩恩」的爸爸，6日首度至新北市消防局聽報案錄音檔，消防局昨（7日）坦承，為了重現當時119進線量爆增忙碌情況，故「還原當時話務繁忙情況」讓他了解，引發輿論抨擊演戲造假。對此，民進黨立委江永昌罕見發長文批評，「是否繼續掩蓋真相，只在市府一念之間！」新北市府繼續遮掩孩子離世的真相，父母的心就繼續懸宕不安，繼續隱蔽基層量能的真相，消防衛政人員就繼續被外界苛責，「已經搞到孩子都走了，新北市府高層還要繼續躲藏、不敢面對嗎？」

江永昌今天晚間透過臉書表示，是否繼續掩蓋真相，只在市府一念之間，新北市府必須交代真相的兩個層面：第一，是「誰」讓基層崩潰？4月14日當天全國確診人數1208例，新北市有328例，當時新北市府理應逐步充實地方防疫量能，當天中和衛生所人力配置如何？開幾線電話接受民眾通報？ 處理了幾件確診案例？必須講清楚，從恩恩媽媽當天下午5點59分接通119、到7點20分恩恩送醫院的這段時間內，新北市的系統處理了多少案例？有多少確診者是由119救護車送到醫院？

江永昌提問，4月14日當天，雙和醫院究竟是幾點接到電話，又是何時回應衛生所、衛生局可以收治病患？消防局在接獲報案後，需與醫院、衛生所、衛生局協調床位、派車；當天的協調時間多久、協調內容為何？新北市政府必須提出具體數字、公開回應這些系統性的問題，「市府高層如果選擇繼續迴避，基層消防、衛生、醫療人員就會繼續辛苦、卻又在悲劇發生時成為社會怪罪的對象，這絕對不是『挺基層』的首長該有的態度！」

對於第二個層面，江永昌質疑，是「誰」不讓父母知道孩子怎麼走的？在接獲恩恩爸爸要求提供資料的申請後，衛福部疾管署第一時間提供家長與1922通話與通聯記錄的錄音檔與內容譯文，反觀新北市政府卻是編造理由刁難，報案電話不提供錄音檔、只允許在指定地點聽，至於消防局、衛生局、衛生所彼此間的橫向聯繫內容更是直接拒絕提供，同樣是電話聯繫內容，為何中央立即提供，地方卻遮遮掩掩？

江永昌批評，橫向聯繫公文真的不能提供嗎？新北市政府至今仍不斷拿《政府資訊公開法》、「隱私」當藉口，但是，公務機關間執行公務的通信對話，就算涉及機密、隱私也能先遮蔽，有什麼理由不提供給當事人？

江永昌並提出實證反擊新北市政府說，新北市政府對轄下局處不提供資訊給人民的態度，都一貫要求儘可能公開，例如今年2月25日，新北市政府（新北府訴決字第 1102396630 號訴願決定書）說：工務局不可以「一律」不准翻拍，而應該貫徹「資訊分離原則」，分離出不涉及他人隱私而可以提供人民翻拍的內容、與涉及他人隱私而可以禁止翻拍的內容；今年3月14日，新北市政府（新北府訴決字第 1102462005 號訴願決定書）宣示：「決策基礎事實公開並不影響機關意思形成，且有助於民眾檢視政府之決定是否合理，故應公開」。

江永昌表示，直到今年3月，新北市政府都以《政府資訊公開法》要求局處、學校儘量提供財產、教育相關資訊給人民，為何到了奪走生命的事件，卻反而以《政府資訊公開法》為藉口、拒絕打開體系內橫向聯繫的黑盒子？父母想知道孩子被奪走生命的真相，為什麼就這麼困難？

江永昌痛批，孩子死亡的「全部真相」為何藏在黑盒子裡、不讓父母知道？市府高層又是否有提供足夠量能給基層消防、醫療、衛生，還是放任基層人員一次次累垮、又一次次成為眾矢之的？恩恩被奪走生命的真相涉及生命與親情，新北市府必須提供給恩恩父母；基層量能是否充足的系統性問題則涉及公共治理，新北市府更是有義務向社會交代。