下班防豪雨！今晚「雨最猛範圍」出爐　這天起剩1時段有雨

▲明日仍是全台有雨，西半部防局部大雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

受到梅雨鋒面影響全台有雨，中央氣象局表示，今晚降雨最多的區域仍是西半部沿海地區，不過雨勢相比白天緩和，週五鋒面稍微北移，沒有下雨的空檔增加，但天氣依然不穩定，下週一鋒面遠離後天氣趨穩，改以午後雷陣雨的天氣型態為主。

氣象局發布豪、大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，今(8)日高雄市山區有局部大雨或豪雨，臺灣西半部及東部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；低窪地區請慎防積、淹水；連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

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▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

氣象局課長林秉煜表示，今晚降雨量比白天緩和，西半部雨勢較東半部明顯，尤其沿海地區降雨最多，明天白天西半部仍有局部大雨，各地天氣依然不穩定。

週五因西南風增強，鋒面稍微北移，受到暖溼空氣影響，中南部要留意局部大雨，不過屆時沒有下雨的空檔會增加。週六鋒面會在台灣上空及北部海面之間徘徊，若離台灣較近天氣就更不穩定，西半部降雨機率高，東半部有午後雷陣雨。

下週一後鋒面遠離，西南風影響下，中南部有短暫陣雨，其他地區多雲到晴，改以午後雷陣雨天氣型態為主。