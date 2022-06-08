火化訂出SOP？　陳時中重申：盡速就是24小時內「沒辦法不會處分」





▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

24小時內火化遺體，造成許多確診亡者家屬遺憾，地方政府與業者紛紛提出訂出明確規範，行政院今表態「技術性做法都可來嘗試看看」。指揮中心指揮官陳時中今天表示，考量過程變數多，不適合把時間定死在傳染病防治法，不過，和大家說「儘速」就是希望在24小時之內完成，沒辦法也不會處分。

陳時中昨針對遺體火化爭議表示，規定從一開始就強調「屍體應該要火化、深埋要衛生機關報准」，當中並沒有規定時間，但是為了大家安全、避免染疫風險，所以一再要求「快速進行相關火化」。但陳也說，「沒有規定24小時之內」並不是指24小時內火化是錯的，應該說「這是對的，只是沒有明寫」，再引發一波爭議。

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而借鏡國外經驗來看，連華人眾多的新加坡也允許喪家守靈3天，陳時中今日表示，新加坡是屬於封棺之後守靈，規定跟我們防疫上的要求並不違背，會請內政部從人情上考慮，在控制疫情可接受範圍可能怎麼做比較符合大家需要。

不過，被問及各縣市希望有SOP，以及行政院所說相關技術性作法，陳時中則回應，原則仍然一樣，一再強調是「儘速」，但因為過程有很多變數，包含火葬場安排等，很可能延遲，如果把時間訂在傳染病防治法裡，得有相關處分也不見得完全合適。

陳時中說，「跟大家講盡速希望24小時內依規定完成，若真的沒辦法，就不會處分，但還是要求儘速是在一天內」他解釋，因為遺體沒進到冰櫃，一天後要處理就有點困難。