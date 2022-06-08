賴香伶展開桃園請益之旅　首站拜訪議長邱奕勝：為桃園不分顏色

▲賴香伶今天拜會邱奕勝。（圖／賴香伶辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

桃園市長選戰年底登場，台灣民眾黨市長參選人、立委賴香伶今（8日）與黨籍市議員參選人前往桃園市議會，拜會議長邱奕勝，賴說，府會必須合作才能推動市政，只要是為了桃園好，都應該「一起攜手完成」。

賴香伶今天起展開「請益之旅」，她表示，邱奕勝與她一樣都是來自勞工家庭，邱出身基層、從政經驗豐富，因此把拜訪邱列為桃園請益之旅的第一站，邱的客家話也講得很好，很開心能與議長話家常，討論交通、教育等桃園市政議題，尤其鄭文燦引以為傲的社會住宅、路平、捷運等建設，預算經費都需要議會支持才能推動，這些建設的背後都有邱奕勝努力的身影。

賴香伶說，她與邱奕勝都認同「不分顏色、為桃園好的建設，都應該支持」理念，只要是能做事、為桃園好，府會都應該一起攜手完成，作為市長參選人，要推動市政建設，就應該來聽聽議長的意見，今天在議長的指點下，收獲良多，雙方討論涵蓋交通、捷運、教育、都市發展等多項議題。感謝議長提供許多寶貴意見，可以作為政見擬定的參考。

賴香伶說，今天是請益之旅的第一站，除了議長之外，未來也會拜訪地方耆老、熟悉桃園地方的學者專家、文化、運動界人士等，希望不分黨派、不分顏色，都能聽取各方意見，透過傾聽地方民意，才能推動合乎地方需求的市政建設。

今天上午包括台大法學院前副院長、民眾黨主席顧問邱榮舉，桃園市黨部副主委林恕暉、秦詩雁，市黨部執行長范姜奕凱，桃園區議員參選人黃成峻、中壢區議員參選人林昭印、蘆竹區議員參選人黃國晏、楊梅區議員參選人張清俊等人，陪同賴香伶拜會邱奕勝。