快訊／賴香伶預告要向邱奕勝請益　「對國民黨不放心就投民眾黨」

▲賴香伶角逐桃園市長選戰。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

2022桃園市長選舉年底登場，國民黨提名行政院前院長張善政出戰，台灣民眾黨立委賴香伶則透過初選出線，而民進黨人選至今未定。對此，賴香伶25日接受廣播節目「POP搶先爆」專訪時表示，國民黨提名程序連自己黨內的人都覺得粗暴，內部整合也沒做好，連對黨內民選的立委和議員都不尊重，並向對手陣營喊話說，「對國民黨沒信心、對執政黨不放心，那就投民眾黨」，她也會盡快拜會桃園市議會議長邱奕勝，誠心學習請益。

賴香伶今天受訪說，「政黨的提名機制是民眾可以觀察的地方」，她和民眾黨秘書長謝立功當初角逐黨內提名，經歷黨員民調、全民調、政見發表等程序，「民眾黨雖然是小黨，但初選程序公開透明」，反觀國民黨既然有許多人表態參選，就不應該單純以主席徵召決定。她這幾個月跑地方行程時，能感受到藍營支持者憂心忡忡，國民黨的決策也會影響到民眾的信任度。

主持人邱明玉詢問，如何看待國民黨的桃園市長參選人張善政，賴香伶表示，張善政有其特色跟專業，但是地方首長選舉，最重要是能解決人民的問題，賴說，「對於自己接地氣有自信」，身為在野立委，對人民的需求了解是比較充足的，角色也很清晰，這部分是張善政過去沒有的經歷。面對張善政近期新聞聲量高、知名度也再次打開，是否感受到威脅？賴回應，國民黨因為黨內紛爭，話題當然比較多，「但張善政有沒有跟我們一樣，實際在地方跟議員合作、跟民眾互動，這部分是很缺乏的。」

另對於民進黨潛在人選包含新竹市長林智堅、立委鄭運鵬等人，賴香伶分析，「從竹竹併議題，就能看出執政黨在為林智堅未來鋪路」，像是立院黨團總召柯建銘一直為林智堅排除障礙、總統蔡英文也對林智堅疼愛有加，「林智堅在今年選舉不可能沒有角色」，大家也在看他怎麼處理戶籍問題、何時遷戶籍。

賴香伶觀察，鄭運鵬一直都很自在，就是依照黨的決定和安排，最近則較嚴肅、沈潛。她在地方跑行程時，很少看到鄭運鵬，反倒是民進黨其他幾位想選的，像是前立委鄭寶清、彭紹瑾比較常在地方跑動。對於綠營遲遲未推出參選人，賴香伶認為，一來因為疫情使得民怨四起，現階段對執政黨來說不是提名的好時機；二來是民進黨也想等民眾黨、國民黨人選出來，評估由誰參選勝算比較高。