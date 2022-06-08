接觸者全確診！王浩宇成「唯一倖免」　驚呼扯炸：真沒後悔打高端

▲王浩宇8日上傳日前快篩陽照。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨前桃園市議員王浩宇近日接觸確診友人，原先他4日快篩陽，但再經唾液及鼻腔快篩都陰性，最後醫師視訊問診也無法判定確診，反倒是其他友人無一倖免。對此，王浩宇8日表示，「我就是沒事，你說神不神奇？」真的沒有後悔打高端，真的太扯。

「感謝高端，比誇張更誇張的故事。」王浩宇8日在臉書表示，1日晚間跟確診者密切接觸兩小時，4日晚上短暫驗出超淡的陽性，緊張了一晚，結果起床後不管唾液、鼻腔快篩就都是陰性了，最後，視訊問診連確診都無法。

王浩宇說，後來得知，跟那個朋友接觸的朋友們無一倖免，沒有人躲過確診的命運，很多朋友到現在都還在發高燒，連只接觸幾分鐘的同事都確診，真的是傳染力很高的病毒。

「我就是沒事，你說神不神奇？」王浩宇表示，這四天精神好、食慾好，一直在家裡睡覺，跟平常唯一的不同是天天補充維生素果凍。「等等早上最後一次採檢如果沒事就可以正常生活，重點是：完全沒有任何症狀。」

王浩宇強調，真的沒有後悔打高端，真的太扯。

此外，王浩宇附上快篩陽照片，並在留言區說，「這是當初兩條線的快篩，就是很淡，但是確實是兩條線，本來以為隔天會變嚴重，結果突然間就變陰性，我只能說扯到爆炸。」