「最喜歡的人最討厭同性戀」同志高中生變怪物⋯推特千萬人淚推

▲新時代同志故事，日本漫畫《變成怪獸的同志》出版後引發話題。（圖／尖端出版）

記者林育綾／綜合報導

Twitter千萬人淚推！日本話題漫畫《變成怪獸的同志》描述一名同志高中生經常被霸凌，學校裡唯一救贖是他單戀的老師，不料某天親耳聽到老師厭惡同性戀，讓他在自我否定下變成「其他物種」，題材獵奇卻扣合自我認同的心理議題，作品更獲得日本知名濃厚系同志SM漫畫宗師田龜源五郎超高評價。

《變成怪獸的同志》描述主角安良城是被校園霸凌的目標，但他的單戀對象黑田老師，成了他唯一的心靈支柱，讓他可以忍受這一切，也對自己的同志身分不甚在意。直到某天，親耳聽到喜歡的老師說出厭惡同性戀，他在被欺負時，獨自在廁所內心崩潰吶喊「為什麼我最喜歡的人，最討厭同性戀！」

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安良城痛苦地說出「我想成為不是自己的『某個物種』」，這想法卻讓他在瞬間變成了「怪物」，看似獵奇的故事情節，其實與現實不謀而合。

▲日本千萬人淚推的話題漫畫《變成怪獸的同志》如今也發行來台。（圖／尖端出版）

作者ミナモトカズキ以「變成怪獸」來呈現面對性別、社會認同時的自我迷惘，不論是無法讓家人認同自己的小混混、囚禁在生理性別的人、社會期待下無法追求夢想的老師⋯等，在外人眼中都是生活幸福美滿的人們，卻深陷「無法面對自己」的痛苦中，而變成「怪獸」。

而ミナモトカズキ涉略多種題材及設定，是非常多元發展的日本漫畫家，過去也曾出版過《三十路ゲイ、勃たなくなりました。 ～自己否定と闘った1460日～》，講述自己身為同性戀的30年間遇到的挫折，並且如何從自我否定的枷鎖逃脫。

《變成怪獸的同志》是新時代的同志故事，在日本出版後，馬上在網路引起熱烈討論，除了推特上大批網友淚推，《生而為GAY系列》作者也讚嘆「今年最棒的漫畫！」如今在許多讀者敲碗下也有繁體中文版，由尖端出版社發行。

▼《變成怪獸的同志》試閱內容。（圖／尖端出版）