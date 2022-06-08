快訊／遺體火化改口再惹議！政院表態嘗試彈性作法　陳時中14:00說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6/8）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。新冠確診死亡個案火化爭議不斷，指揮官陳時中昨改口，「雖然沒有規定24小時之內火化，這並不是指24小時內火化是錯的，這是對的，只是沒有明寫」，再引發一波爭議；行政院發言人羅秉成今日上廣播專訪被問及是否有彈性空間，他表示「技術性做法都可來嘗試看看」。

陳時中昨針對遺體火化爭議表示，規定從一開始就強調「屍體應該要火化、深埋要衛生機關報准」，當中並沒有規定時間，但是為了大家安全、避免染疫風險，所以一再要求「快速進行相關火化」。但陳也說，「沒有規定24小時之內」並不是指24小時內火化是錯的，應該說「這是對的，只是沒有明寫」。

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此話一出，又引發改口爭議，引起部分反彈，羅秉成今早於廣播節目中解釋，沒有硬性規定死者24小時內一定要火化，陳時中的意思看起來是要儘速火化，至於24小時以內或以外火化是儘速？要看個案情形。

至於被追問，「現在是要有彈性空間嗎？包括屍袋透明？給家屬哀悼見最後一面嗎？」羅秉成說：「技術性做法都可來嘗試看看」。