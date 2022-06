記者吳美依/綜合報導

根據美國地質調查局(USGS)最新消息,巴西在當地時間7日晚間7時55分發生規模6.5地震,震央位於西北部城鎮塔勞阿卡(Tarauacá)的西南方向、靠近秘魯邊境的地方,震源深度為616.2公里。據悉,目前尚未接獲傷亡通報。

#BREAKING: Magnitude 6.5 earthquake rattles Tarauaca area in northwestern Brazil, near border with Peru – USGS pic.twitter.com/gjzAYJhdeY