快訊／吞人恐怖土石流又來　明霸克露橋便道今晚預警性封閉

記者賴文萱／高雄報導

台20線93K~98K+700（勤和至復興）路段因玉穗溪水文狀態目前仍尚未穩定，受到梅雨鋒面影響，今天下午持續降雨導致玉穗溪水位上升並有伴隨混濁泥流，下午4點大量土石泥流流出，持續下衝河道。為避免淤積對明霸克露橋便道路段，鋼橋便橋通洪斷面及結構造成影響，公路總局今（7）日晚間6點起啟動預警性封閉作業，預計滾動調整開放時間。

▲玉穗溪水位上升並有伴隨混濁泥流，今天下午大量土石泥流流出下衝河道。（圖／公路總局提供）

▲▼恐怖土石流又來了！明霸克露橋便道今晚緊急「預警性封閉」。（圖／公路總局提供）

受鋒面影響，今日山區持續降雨，下午2點30分玉穗溪水位上升並有伴隨混濁泥流，下午4點大量土石泥流流出。目前明霸克露橋便道路段以鋼便橋形式通行，抗洪能力雖已有提升，但受到土石流持續下衝河道淤積，將對鋼橋便橋通洪斷面及結構造成影響。

公路總局依氣象情勢分析，今日至明日清晨將持續有降雨發生，經現場守視人員監看，玉穗溪上游仍持續降雨，考量通行安全及入夜後夜間視線不佳，該路段於6月7日下午6點啟動便道預警性封閉作業，預計6月8日中午12點開放通行，以維護用路人安全。

事實上，桃源區「明霸克露橋」在去年8月遭受豪雨土石流沖毀，當時，更沖走桃源區代表謝宜真，落水失蹤至今迄未尋獲。而今年5月15日起，因豪雨造成玉穗溪土石下衝，鋼便橋通洪斷面由原本10m高減少至5m，經公路總局立即動員河道疏通，有效清理鋼便橋上游沉沙池。

目前公路總局針對該路段已加派搶修機具進駐待命並由保全人員守視警戒，以維護用路人安全，後續將視氣象情資、科技災害監測資料及現場守視人員之回報綜合判斷，將滾動調整開放時間。