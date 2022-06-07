不准集集火化場停業！南投縣擬擴建殯儀館　打造一條龍式服務

▲集集火化場業者原公告將於7月1日起暫停營業，但遭南投縣政府否決。（圖／翻攝「能仁實業有限公司-集集火化場」臉書粉團）

記者高堂堯／南投報導

彰投地區唯一的集集火化場，日前傳出地租糾紛和「黑衣人」滋事，業者公告將於7月1日停止營運，引發地方民眾憂心議論；南投縣民政處長吳燕玲表示，基於民眾治喪需求等公共利益考量，加上現在又逢疫情期間，有迫切性的公共衛生問題，因此並未核准業者提出的停業申請，要求火葬場必須持續運作。

南投縣議會今天召開縣政總質詢，縣議員王彩雲及陳淑惠關心集集火化場申請停業所衍生的問題，要求縣府要好好處理；縣長林明溱回應，對於私人的火化場要停業問題，已責成縣府相關單位協商因應。

▲南投縣政府擬擴建縣立殯儀館。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

至於南投縣未來整體的殯葬設施規劃，林明溱指出，位於南投市的縣立殯儀館設備老舊且不敷使用，縣府今年已有編列3億元經費，將在殯儀館下方增建40多處小靈堂等設施，至於原有的老舊設備，也會加以改建整修、擴大規模，給喪家及往生者更多的尊嚴與尊重，也才能因應未來的喪葬需求。

而針對火化場及納骨塔等殯葬設施，林明溱則指出，目前縣立殯儀館上方的公墓用地面積夠大，且附近沒有住家，相當適合新設現代化與科技化的殯葬設施，結合現有的殯儀館靈堂設施，可打造一條龍式的喪葬服務，方便民眾就地辦理，完成一系列的喪葬事宜，加上公立收費，絕對符合民眾需求，縣府可先進行先期規劃加以研議。