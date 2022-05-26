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被嫌嫁妝太少！人妻遭尪「日夜凌虐」逼吐錢　浴室崩潰輕生

▲▼印度婚禮。（圖／取自免費圖庫Wunderstock）

▲印度嫁妝謀殺案層出不窮。（圖／取自免費圖庫Wunderstock）

記者吳美依／綜合報導

印度喀拉拉邦（Kerala）人妻維斯瑪亞（Vismaya Nair）結婚後，被老公嫌棄嫁妝太少，長期承受先生的肢體虐待及言語羞辱，最終在新婚剛滿1年不久後，於夫家浴室內輕生。丈夫庫瑪爾（Kiran Kumar）24日被法院裁定嫁妝謀殺（dowry death）罪名成立，判處10年有期徒刑，但他拒絕認罪。

根據法庭文件，女方家屬承諾提供的嫁妝包括100枚金幣、1英畝土地（大約1224坪）及一輛車，但庫瑪爾不滿意汽車型號，因此不斷要求更多錢財。維斯瑪亞在長期虐待下，失去活下去的動力，「她太絕望了，被沮喪的感覺籠罩。她在臨死前因為嫁妝問題遭受嚴厲嘲諷」，最終在去年6月離世。

死者哥哥維吉特（Vijith）接受CNN採訪時表示，庫瑪爾限制妻子使用社群媒體，不讓太太坐飛機或者打電話給爸媽，一切都「只因為嫁妝」，「我們給了他一輛好車，但他沒有停止要求再買一輛更大更貴的車。」

印度立法單位1961年通過「禁止嫁妝法」，1980年代通過刑法「嫁妝謀殺法」，能夠起訴在婚姻開始7年內導致女性死亡或輕生的男性或男方家庭成員，判處7年至無期徒刑。但是，嫁妝制度依然在社會上根深蒂固，並與針對婦女的暴力行為有著很大關聯。

印度國家犯罪紀錄局（NCRB）數據顯示，該國2020年通報1萬多件嫁妝相關案件，以及近7000起嫁妝謀殺案。本次案發地點喀拉拉邦擁有全國最高男女識字率，被普遍認為是比較進步的地區，但世界銀行去年6月報告指出，當地「自從1970年代以來出現嚴重且持續的嫁妝通膨，近年平均嫁妝（價值）達到最高。」

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