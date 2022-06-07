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BMW男酒駕奪命！他痛失愛妻坐輪椅出庭　怒批駕駛說謊求法官重判

▲▼林姓男子坐著輪椅出庭 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲車禍受傷的林姓男子（中）今日坐著輪椅出庭 。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄38歲男子黃子洋去年12月26日酒後開BMW，撞上林姓男子一家4口，造成林妻死亡，林男與二名女兒重傷，黃男被依殺人罪起訴，全案今（7）日在高雄地院召開辯論庭，受重傷的林男首度坐著輪椅出庭，林男痛批黃子洋說謊，企圖脫罪，雙方在今日言詞辯論終結，將在7月1日宣判。

這起引發社會矚目的車禍發生在去年12月26日晚間7時20分，黃子洋酒後駕駛一輛BMW行經河東路、國民街路口時，在國賓飯店前撞上林姓男子一家4口，造成林妻當場死亡，林男和兩個女兒重傷，林男至今仍在積極復健，尚未上班，兩個女兒則已回到學校上課。

▲▼林姓男子坐著輪椅出庭 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲林男對於黃子洋的辯詞相當不滿。（圖／記者陳宏瑞攝）

黃子洋在犯案後被羈押看守所，也檢察官依殺人罪將黃男起訴，今年2月15日高雄地方法院開庭時，黃子洋和被害家屬都親自出庭，黃子洋在庭上當場下跪磕3個響頭道歉，他也透過律師，表示願意將自己名下唯一一間房產的權狀交出，以利後續的賠償協調事宜，據了解，這間房屋位於小港區漢民路上，市價約1600到1800萬之間。

被害家屬對黃男的道歉相當不滿意，痛批黃根本沒誠意，只想拼交保，而磕這個3個響頭，「死去的人就可以回來嗎？」這樣的道歉「根本噁心」，而黃男也在4月份被法院裁定延長羈押2個月。

▲▼BMW酒駕男到五福路開車。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲黃子洋去年酒駕肇事釀成悲劇。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

法院今日召開辯論庭，受矚目的是受重傷的林男首度坐著輪椅出庭，黃子洋和辯護律師在庭上仍不承認有殺人之故意，也對於自己的酒駕行為感到後悔，不過他在陳述時表示當時燈號是綠燈，他見到林家人後就急踩煞車。

但黃子洋的說法讓被害人相當不滿，林男及辯護律師都認為，包括錄影畫面和所有證據都顯示，林男當時是逆向闖紅燈，見到對向車道的車後，為了避免自己撞車，才轉向撞上當時正在馬路中央的林家人，認為黃根本就在說謊，企圖脫罪，要求庭上依照殺人罪，從重量刑。

合議庭在聽完雙方及檢察官陳述意見和交叉結辯後，全案辯論終結，7月1日上午10時宣判。

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