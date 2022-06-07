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大陸 大陸焦點 特派現場

7歲孫幫餃子量體溫　奶奶誤食水銀「靠這物」保命

記者任以芳／綜合報導

大陸一名7歲小男孩看到桌上騰騰餃子，突發奇想，拿出體溫計幫「餃子量溫度」，沒想到用力過猛導致玻璃體碎裂，水銀外洩到餃子餡，導致奶奶誤食差點喪命，還好男孩父親第一時間急救處理，請老人家「吞雞蛋」撿回一條命。

陸媒《北青網》報導指出，這起事件發生在大陸深圳，當時這名調皮男孩拿出家裡水銀體溫計，用金屬探頭不停地戳餃子，還沒測出餃子的溫度，玻璃製的溫度計被大力戳碎，水銀當場外泄，部分水銀漏到餃子餡和餃子皮上面。

闖禍的小男孩把破碎體溫計丟掉，逃離現場。正巧男孩的奶奶看到桌上還有幾個餃子，直接吃下肚。吃到第二個餃子的時候，咬到一個硬邦邦的東西，吐出來一看，竟然是體溫計的金屬探頭。

還好男孩爸爸反應極快，立刻讓母親張大嘴，檢查她的口腔黏膜有沒有被劃破。隨後，讓母親吞下一顆生雞蛋以中和毒性，接著打開窗戶進行通風，並用濕棉棒收集撒在桌上的水銀，放入密封袋中。

完成上述緊急自救過程只用了1分鐘左右的時間，之後送老人家去醫院急救洗胃，目前已經平安。當急診室醫生聽到家屬地時間處理方式，都稱讚「做得好！」

▲▼ 餃子、水銀、洗胃 。（圖／翻攝 新聞訪）

▲水銀外泄不可以用手觸碰 。（圖／翻攝 新聞坊）

報導也指出，如果不小心打破水銀體溫計，切勿直接拿掃把等去掃散落的水銀，因為水銀會吸附在掃把上，造成掃把的汙染，繼續使用的話更容易引起汞中毒。同時，不能直接用手去清理水銀，因為水銀可以通過破潰的皮膚進入到人體內，引起汞中毒。

如果發現有人誤食水銀，可先喝些牛奶或者雞蛋清，中和毒性，保護胃黏膜。清理水銀時，應該戴好手套，用濕棉簽把水銀收集到密閉瓶子裏，標記是「水銀廢棄物」，放到有毒垃圾收集設施。打碎水銀溫度計的房間暫時不能住人，尤其是兒童和孕婦更應遠離，並開窗通風24小時以上。

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