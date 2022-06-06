陸經濟學家：一定要把台積電搶到中國手裡　絕不能讓它轉移至美國

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

護國神山「台積電」在國際上的地位越來越重要之際，大陸知名經濟學家陳文玲日前竟在一場論壇上表示，「在美西方像制裁俄羅斯一樣對中國進行毀滅式制裁的情況下，我們一定要收復台灣，特別是在進行產業鏈、供應鏈重構方面，一定要把台積電這本來屬於中國的企業搶到中國手裡。」

根據《觀察者網》報導，陳文玲目前擔任中國國際經濟交流研究中心總經濟師，他5月30日出席中國人民大學重陽金融研究院主辦的「中美論壇」時，針對中美關係發表了觀點。他提到，中國既要做好短期應對，更要做好長期的針對美國遏制打壓中國的戰略準備，「中國要在短期內積極地維護雙方的共同利益，和美國要展開各種有可能的合作，比如現在的氣候合作，就做了很多卓有成效的工作，比如在創新方面，要拉緊產業鏈、供應鏈的鏈條。」

陳文玲指出，中國既要在這些方面做積極的努力，也要做好應對美國執意斷鍊圍堵的戰略準備，現在最主要的幾項政策，一是在拉緊產業鏈、供應鏈的同時，確保產業鏈、供應鏈自主可控，「為此需要梳理讓對手充分忌憚、能夠給對手造成不可逆轉的損失和壓力的優勢；作為反制手段，盡可能地阻滯、遲滯對手切斷供應鏈、科技合作鏈、創新鏈的舉措。」

▼中國國際經濟交流研究中心總經濟師陳文玲。（圖／觀察者網）



陳文玲說，二是中國為了延長戰略機遇期，做了適度的挑戰和調整，但延長戰略機遇期不是唯一的目的，「在你的戰略機遇期可能被打斷，或者新中國70年、改革開放40年已經取得的成果有可能付諸東流的情況下，談不上延長；這種情況下，可以採取對對手最不利的形式進行報復性打擊。」

陳文玲強調，三是在美西方像制裁俄羅斯一樣對中國進行毀滅式制裁的情況下，一定要收復台灣，特別是在進行產業鏈、供應鏈重構方面，一定要把台積電這本來屬於中國的企業搶到中國手裡，「它們正加快向美國轉移，要在美國建立六個廠，我們絕對不能讓它轉移的目標全部實現。」

陳文玲還說，四是要公開地、合理地、盡一切所能地對俄羅斯進行支援，比如，最近中俄聯合空演等，「還可以在貿易方面做得更多一些，使中俄通過『一帶一路』和普京提出的歐亞大聯盟對接，形成我國的戰略縱深帶，形成絲綢之路經濟帶，形成能源安全帶，以作為今後一個重大的安全屏障。」

最後，陳文玲更提到，「我們現在就應該及早進行謀劃和設計，沒有必要忌憚美國說我們什麼、西方說我們什麼；他們從來沒有拿我們說什麼當回事，而是認為哪些東西可以給他們帶來利益。」

陳文玲的說法引起不少大陸網友討論，但大部分人都難以認同，甚至有人直接開罵，「有些學者也挺可笑的，看看前些年台積電聽誰指揮，什麼時候台積電似乎成我們企業了，要我們來保護？」「寫的很好，屁用沒有。台灣企業，美國投資，你說不轉移就不轉移？」「台積電本來屬於中國嗎？什麼鬼話，那中國怎麼不自己生產芯片（晶片）？不喜歡嗎？」